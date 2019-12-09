台指期再創歷史新高　分析師：月底結算前都是偏多震盪

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▲台指期12月9日走勢。（圖／取自期交所官網）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（9）日開盤上漲59點，來到11,670點，盤中甚至一度攻上11,699點，再創歷史新高點。雖然市場追加意願不足，但終場仍以11,671點作收，上漲60點，與現貨相較，正價差10.23點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，未來還是有機會再衝高，且目前外資在期貨、現貨都是做多，沒有看空的理由，因此未來應該還是偏多震盪的盤勢。

王榮旭表示，今天指數比大盤還要強勢，主要是外資偏多操作，美股也偏強，個人認為接下來外資持續朝偏做多操作的可能性比較高，從消息面來看，外資應該是準備押寶中美貿易戰協議會順利簽定，因為從外資這個月截至今日已經買了1萬5千口的淨多單，在短時間內增加這麼多來看，這算是近期單月以來增加最多的，根據以往的經驗一口氣增加這麼多，後面就是會做買超現貨的多頭操作。

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另外，王榮旭提到，外資這個月以來買超上市的股票不多，這個月以來外資只買了一百多億，可以說是近期比較低的，外資目前就是現貨買不多、期貨買很多，總結來看，到月底結算前，整體盤勢都會呈現偏多震盪的盤勢。

對於接下來是否可以往上衝高，王榮旭說是有這個機會，但今天的量能還是偏弱，因為外資目前看來並沒有積極想要拉抬指數，應該是想預留子彈到後期，且今天中場雖然有衝到11,699點，但後來市場追加意願不高，導致有點往下拉，但目前期貨、現在都是做多的情況下，並無理由看空，因此未來還是樂觀看待。

