賣1份團膳便當「就捐1元作公益」！全球人壽愛心送暖　捐5萬元助偏鄉長輩吃飯

▲全球人壽總部同仁餐廳今舉行「食膳基金，送愛偏鄉『一塊做公益』」捐贈儀式，結合團膳廠商及每位同仁的力量，只要售出一份團膳便當，就回饋1元做公益捐贈基金。（圖／全球人壽提供）

財經中心／台北報導

全球人壽結合團膳廠商及每位同仁的力量，持續推動「一塊做公益」活動，內容指出，只要售出一份團膳便當，就回饋1元做公益捐贈基金；若累積達5萬元善款，就會捐予公益團體。

全球人壽表示，2019年為全球人壽歡慶25周年，也是「一塊做公益」活動累積善款第三度突破5萬元的一年。全球人壽總部日前在17樓同仁餐廳舉行「食膳基金，送愛偏鄉『一塊做公益』」捐贈儀式，合計共5萬零82元整，捐予花蓮門諾基金會，響應「送愛偏鄉，好好吃飯」公益活動，讓團膳基金溫暖東部偏鄉長輩們的胃，好好吃飯。

「一塊做公益」活動至今已邁入第3年，全球人壽陸續捐贈團膳善款予忠義基金會幫助失依兒少餐費、心路社會福利基金會，助心智障礙之慢飛天使在成長路上能展翅高飛；今年更響應門諾基金會「送愛偏鄉，好好吃飯」公益活動，讓偏鄉日照中心或獨居的偏鄉長輩們都能「好好吃飯」。

▲全球人壽遴選優質團膳廠商提供多種配菜和主菜可供同仁選擇，減輕同仁們外食的經濟負擔並顧及營養均衡。（圖／全球人壽提供）

全球人壽人資長陳幸琦表示，公司遴選優質團膳廠商提供CP值高的團膳給同仁們選用，每日提供2樣主菜、4樣副菜及附湯、白飯與糙米飯，可減輕同仁們外食的經濟負擔並顧及營養均衡；而在遴選團膳廠商的同時，也秉持著CSR善循環的概念，邀請團膳廠商參與「一塊做公益」活動，鼓勵同仁記得用餐也多多享用團膳，天天都能累積「一塊」做公益，回饋社會。

隨著近年因超高齡社會議題帶來長輩照護及醫療問題，全球人壽秉持著「因為愛，責任在」的品牌理念，持續關注高齡照護議題。陳幸琦表示，選擇將團膳善款捐予門諾基金會，是因為他們除了為美崙日照中心長輩準備餐食外，還有保溫送餐車由送餐志工將溫熱便當遞給獨居長輩，溫暖長輩的胃，讓他們能夠好好吃飯。

全球人壽表示，一步一腳印地走在企業社會責任的路上，也深信同仁身心健康也是企業重要的無形資產，秉持以人為本、全心照顧同仁的精神，致力打造工作與生活平衡、健康活力的職場環境，並發揮企業社會責任最大價值，延伸保險的核心精神，守護台灣社會看不見的角落。