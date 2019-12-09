　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

賣1份團膳便當「就捐1元作公益」！全球人壽愛心送暖　捐5萬元助偏鄉長輩吃飯

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲全球人壽總部同仁餐廳今舉行「食膳基金，送愛偏鄉『一塊做公益』」捐贈儀式，結合團膳廠商及每位同仁的力量，只要售出一份團膳便當，就回饋1元做公益捐贈基金。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽總部同仁餐廳今舉行「食膳基金，送愛偏鄉『一塊做公益』」捐贈儀式，結合團膳廠商及每位同仁的力量，只要售出一份團膳便當，就回饋1元做公益捐贈基金。（圖／全球人壽提供）

財經中心／台北報導

全球人壽結合團膳廠商及每位同仁的力量，持續推動「一塊做公益」活動，內容指出，只要售出一份團膳便當，就回饋1元做公益捐贈基金；若累積達5萬元善款，就會捐予公益團體。

全球人壽表示，2019年為全球人壽歡慶25周年，也是「一塊做公益」活動累積善款第三度突破5萬元的一年。全球人壽總部日前在17樓同仁餐廳舉行「食膳基金，送愛偏鄉『一塊做公益』」捐贈儀式，合計共5萬零82元整，捐予花蓮門諾基金會，響應「送愛偏鄉，好好吃飯」公益活動，讓團膳基金溫暖東部偏鄉長輩們的胃，好好吃飯。

「一塊做公益」活動至今已邁入第3年，全球人壽陸續捐贈團膳善款予忠義基金會幫助失依兒少餐費、心路社會福利基金會，助心智障礙之慢飛天使在成長路上能展翅高飛；今年更響應門諾基金會「送愛偏鄉，好好吃飯」公益活動，讓偏鄉日照中心或獨居的偏鄉長輩們都能「好好吃飯」。

▲全球人壽遴選優質團膳廠商提供多種配菜和主菜可供同仁選擇，減輕同仁們外食的經濟負擔並顧及營養均衡。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽遴選優質團膳廠商提供多種配菜和主菜可供同仁選擇，減輕同仁們外食的經濟負擔並顧及營養均衡。（圖／全球人壽提供）

全球人壽人資長陳幸琦表示，公司遴選優質團膳廠商提供CP值高的團膳給同仁們選用，每日提供2樣主菜、4樣副菜及附湯、白飯與糙米飯，可減輕同仁們外食的經濟負擔並顧及營養均衡；而在遴選團膳廠商的同時，也秉持著CSR善循環的概念，邀請團膳廠商參與「一塊做公益」活動，鼓勵同仁記得用餐也多多享用團膳，天天都能累積「一塊」做公益，回饋社會。

隨著近年因超高齡社會議題帶來長輩照護及醫療問題，全球人壽秉持著「因為愛，責任在」的品牌理念，持續關注高齡照護議題。陳幸琦表示，選擇將團膳善款捐予門諾基金會，是因為他們除了為美崙日照中心長輩準備餐食外，還有保溫送餐車由送餐志工將溫熱便當遞給獨居長輩，溫暖長輩的胃，讓他們能夠好好吃飯。

全球人壽表示，一步一腳印地走在企業社會責任的路上，也深信同仁身心健康也是企業重要的無形資產，秉持以人為本、全心照顧同仁的精神，致力打造工作與生活平衡、健康活力的職場環境，並發揮企業社會責任最大價值，延伸保險的核心精神，守護台灣社會看不見的角落。

ET快訊
快訊／俄國家隊東京奧運禁出賽！　世界反禁藥組織「重判4年」
獨家專訪／陳玉珍淚駁被黃昭順夾手住院　頭劇痛...無法下床上
80歲老翁「晨運過頭」！　竟一絲不掛「爽死」女鄰居床上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

推動微型小額終老險！三商美邦人壽獲「微型保險競賽」績效卓著獎

賣1份團膳便當「就捐1元作公益」！全球人壽愛心送暖　捐5萬元助偏鄉長輩吃飯

壽險業務經理作公益「對街友改觀」！她反思自己…決定放大力量傳遞正能量

「助200位家照者喘息」遠雄人壽推出公益喘息服務　滿足全方位需求

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

推動微型小額終老險！三商美邦人壽獲「微型保險競賽」績效卓著獎

賣1份團膳便當「就捐1元作公益」！全球人壽愛心送暖　捐5萬元助偏鄉長輩吃飯

壽險業務經理作公益「對街友改觀」！她反思自己…決定放大力量傳遞正能量

「助200位家照者喘息」遠雄人壽推出公益喘息服務　滿足全方位需求

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

保險熱門新聞

失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

保單大改版！「3項條款」明年元旦上路

一張表懂車禍調解官要看的單據

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

壽險業務經理作公益「對街友改觀」

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

全球利息調降！至少有113張「利變型保單」利率下滑

新款失能險保費漲幾成　3家人壽口風很緊元旦揭曉

壽險業務員流失　估明年保經代菁英增1倍

東森華南攜手SuperBank、iParking打造「金融科技整合平台」

儲蓄險繳完想解約領錢！專家幫畫表格

更多熱門

相關新聞

全球人壽獲「勞動健康特別獎」　成為首家獲獎保險公司

全球人壽獲「勞動健康特別獎」　成為首家獲獎保險公司

全球人壽多年來致力打造工作生活平衡、友善家庭的職場環境，2日榮獲今年國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」肯定，是國家職業安全衛生獎設立以來，首家獲獎的保險公司。全球人壽董事長彭騰德表示，今年全球人壽邁入第25年，他剛接下董事長一職時，就期許公司是「以人為本的幸福企業」，推動這項政策的決心永遠都不會改變。

全球人壽「互動式網站」創新保險科技服務

全球人壽「互動式網站」創新保險科技服務

全球人壽榮獲「國家建築金質獎」雙首獎

全球人壽榮獲「國家建築金質獎」雙首獎

全球人壽聚集2400名同仁辦運動會

全球人壽聚集2400名同仁辦運動會

全球人壽攜手第一銀行助累積資產

全球人壽攜手第一銀行助累積資產

關鍵字：

全球人壽

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面