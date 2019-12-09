珍珠奶茶日本爆紅「日出茶太」再展店　六角11月營收年增三成

▲六角國際旗下手搖茶品牌「Chatime日出茶太」，上月於日本宇都宮拓展新門店。（圖／六角國際提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣珍珠奶茶不僅在全球市場遍地開花，也在日本引發排隊熱潮，六角國際今（9）日表示，日出茶太上月於日本宇都宮拓展新門店，加上東南亞市場保持高速同店營收成長，推升今年11月營收達4.22億元，與去年同期相比成長超過三成，繳出「淡季不淡」好成績。

隨著台灣手搖茶品牌近年在全球大舉展店，從早期的Chatime日出茶太、貢茶、CoCo都可、快樂檸檬、50嵐，到近期崛起的珍煮丹、THE ALLEY、迷客夏與老虎堂，原味珍奶及黑糖珍奶擄獲饕客味蕾。

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其中，六角國際旗下的「Chatime日出茶太」品牌，目前在全球總店數已逾千家，並已在東南亞多國、澳洲與加拿大等地區取得市佔率第一的優勢，是推升公司11月及前11月合併營收均為同期新高的主因，較去年同期分別成長31.11％與30.08％。

六角國際主管表示，公司今年初設定的主要展店數里程碑目標，包括澳洲百店、菲律賓百店與印尼300店，都已提前達成。以當地市佔第一的印尼與菲律賓等國最為積極，在品牌力效益高度發酵，加上當地的合作夥伴屬集團背景實力雄厚，大者恆大趨勢更趨明顯，公司預期第四季新展店的效益，在明年第一季即可顯現。

展望後市，六角國際表示，成長動能來自於「Chatime日出茶太」的新展店家數成長，規劃每年以年成長30％作為新展店數目標，三年內達兩千家，預期2020年加拿大亦將百店達陣、印尼則將啟動「跳島策略」持續擴大市占率、菲律賓進入加速展店期、日本2020東奧則有可觀商機，可望同步帶動原物料銷貨與權利金收入增加。

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