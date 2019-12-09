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網友落淚狂推「轟吧！台灣」！中信再推兄弟球星一日教練　助少棒球員邁向選手

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▲▼ 。（圖／中信金控提供）

▲中信金控再度於Home Run Taiwan粉絲團推出以棒球為主題的影片「30號爸爸－小小兵」，細膩描繪少棒隊教練教導小球員最基本的棒球基礎動作，肯定了為基層棒球奉獻的每位人物。（圖／中信金控提供，下同）

記者蘇晟彥／綜合報導

中國信託今年11月透過「Home Run Taiwan 轟吧！臺灣」品牌形象影片，號召全民力挺中華隊。影片上映50天，網路上好評不斷外，Home Run Taiwan 粉絲團陸續推出的棒球場邊人物影片，如防護員、球迷、少棒教練等，更是累計千萬次的網路觀看與互動。同時，為回應廣大民眾對臺灣棒球的關注與熱愛，中國信託特別規劃「一日教練」活動，邀請中信兄弟球星前往四所位於臺灣東部、中部、北部與離島的小學，指導少棒小球員們基本動作，並鼓勵他們紮實訓練，成為未來的中華隊選手。

▲▼ 。（圖／中信金控提供）

▲中信金控再度於Home Run Taiwan粉絲團推出以棒球為主題的影片「30號爸爸－小小兵」，忠實呈現教練對小球員生活起居與身體的照護，成功喚起網友共鳴並感動留言。

請繼續往下閱讀...

「Home Run Taiwan轟吧！臺灣」是中國信託繼「人生界外球」、「倆好球」後，再度以棒球為主題拍攝的影片，透過真實訪談呈現棒球凝聚全民的感動。不僅主片引起熱烈討論，Home Run Taiwan 粉絲團陸續推出的「待命24小時」、「我們，球場見」、「30號爸爸－冠軍路」、「30號爸爸－小小兵」等影片，細膩描繪防護員、球迷、少棒教練為棒球追夢的溫暖故事，在YouTube與Facebook共累積千萬次網路觀看與互動，成功將未曾深入了解棒球的網友圈粉，喚起社會對棒球的關注。例如記錄新竹縣關西國小少棒隊的「30號爸爸」影片，忠實呈現基層教練對小小球員的投入與付出，引起網友共鳴，讓網友紛紛留言，「教練說不能哭的那一刻我哭了」、「辛苦教練了…你永遠是孩子們的精神堡壘」、「深入挖掘出棒球最扣人心弦的那一塊」，肯定了為基層棒球奉獻的每位人物。

此外，中國信託再推出「一日教練」活動，邀請中信兄弟球星前往臺灣東部臨太平洋的宜蘭縣馬賽國小、中部海拔最高的少棒隊學校南投縣法治國小、北海岸八里地區的新北市大崁國小以及全校僅有27位學生的澎湖縣講美國小四所學校與小球員見面，親自教授基礎打擊、守備動作，傳承球場上經驗，藉此鼓勵愛打棒球的孩子，未來都能成為中華隊選手。

中國信託長期推動臺灣棒球運動，為全臺第一家投入「五級棒球運動」的企業，力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，連續五年贊助全國最大青棒賽事「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」，今年共208支隊伍參賽，創歷年新高，對提升臺灣棒球實力有深遠意義。2019年也是臺灣棒球的「冠軍年」，中華隊拿下「U12世界盃少棒錦標賽」、「U18世界盃青棒錦標賽」、美國小馬聯盟三冠王及「亞洲棒球錦標賽」六座冠軍，透過堅強實力讓世界看見臺灣。

▼中信金控將再次推出「一日教練」活動，指導少棒小球員基礎打擊與守備動作，鼓勵愛打棒球的孩子，未來都能成為中華隊選手。

▲▼ 。（圖／中信金控提供）

▲▼ 。（圖／中信金控提供）

▼影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

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