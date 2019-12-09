客滿新幹線隨機殺人！日男拒道歉：想坐牢怕輕判　檢方求處無期徒刑

▲東海道新幹線去年發生隨機殺人事件。（示意圖／翻攝東海道新幹線粉絲團）

記者林瑩真／編譯

日本23歲男子小島一朗去年6月搭乘東海道新幹線列車，在行駛列車上進行隨機殺人，造成1死2傷。如今，檢方9日求處無期徒刑，法院將於18日宣判結果。

綜合日媒報導，去年6月9日晚間9時45分，小島一朗策劃隨機殺人行動，在行駛中的東海道新幹線列車持刀砍殺2名女性乘客，雖然被38歲上班族梅田耕太郎上前阻止，但梅田耕太郎最後遭小島一朗以利刃刺死。

檢方指出，小島一朗是事先買刀再上車，在幾乎客滿的新幹線列車上行凶，顯然是有計畫的隨機殺人，「凶惡且重大的隨機殺人事件，在幾乎客滿的新幹線列車上行凶，可謂暴力恐怖行為，且犯後毫無悔意」，依殺人等罪起訴小島一朗，並求處無期徒刑。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

對此，小島承認檢方起訴事實，更坦言為了不要被判死刑，因此心想不可以殺死3個人，「最多殺死2個人」，如此一來就能按照期望被判無期徒刑，一生住在監獄裡。

當時受傷的被害者表示，自己因隨機殺人事件罹患創傷後壓力症候群（PTSD），不只不敢再搭新幹線，「對有人挺身而出卻被殺死有罪惡感與悲傷」，經常擔心會遇到類似情況，「心已經死了一遍」。不過小島只回應，如果道歉就會被輕判。

此案9日於橫濱地方法院小田原支部開庭，檢方求處無期徒刑，法院將於18日宣判結果。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

