北韓回嗆美國：已經沒什麼好失去了！　批川普輕率乖戾「老糊塗」

▲ 金英哲過去陪同金正恩出席多場峰會。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/編譯

北韓日前宣稱,7日於西海衛星發射場進行重大試驗,結果相當成功。美國總統川普(Donald Trump)對此發推特警告,北韓領導人金正恩恐怕將失去一切。過去在無核化談判中扮演要角的北韓亞太和平委員會委員長金英哲9日則強硬表示,北韓已經沒什麼好失去了。

隨著北韓單方面定下的無核化協商年底大限將至,平壤當局近來動作頻頻,與美國間的緊張情勢也加劇。川普8日在推特表示,「金正恩太過聰明了。如果他採取敵對態度,他可能失去許多東西,實際上可能失去一切。」

....with the U.S. Presidential Election in November. North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, has tremendous economic potential, but it must denuclearize as promised. NATO, China, Russia, Japan, and the entire world is unified on this issue!