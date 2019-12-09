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北韓回嗆美國：已經沒什麼好失去了！　批川普輕率乖戾「老糊塗」

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▲▼ 北韓領導人金正恩（右）與北韓勞動黨副委員長金英哲（Kim Yong Chol，左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 金英哲過去陪同金正恩出席多場峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓日前宣稱，7日於西海衛星發射場進行重大試驗，結果相當成功。美國總統川普（Donald Trump）對此發推特警告，北韓領導人金正恩恐怕將失去一切。過去在無核化談判中扮演要角的北韓亞太和平委員會委員長金英哲9日則強硬表示，北韓已經沒什麼好失去了。

隨著北韓單方面定下的無核化協商年底大限將至，平壤當局近來動作頻頻，與美國間的緊張情勢也加劇。川普8日在推特表示，「金正恩太過聰明了。如果他採取敵對態度，他可能失去許多東西，實際上可能失去一切。」

根據北韓官媒《朝中社》報導，金英哲9日發表談話指出，川普近來對北韓的發言讓他忍不住感到失望，「由此可看出川普非常焦慮，對朝鮮所知太少。我們已經沒什麼好失去了。」南韓《韓聯社》指出，金英哲此言是因美國目前正對北韓實施最高壓的制裁，已經沒有更多施壓北韓的手段。

金英哲還提到，「川普是個輕率又乖戾的老人，看來不得不喊他『老糊塗』的時機又要來了。若持續採取這個行事作風，我認為我們國務委員長（金正恩）對川普的想法也可能會改變。讓我重申，我們國務委員長至今從未對美國總統發表任何刺激性的言論。雖然他可能是在忍耐，但目前為止還沒有。」

金英哲強調，年底逐漸逼近，「要是擁有中止衝突的意志和智慧的話，比起現在虛張聲勢的威脅用語，把時間花在認真思考上會更加明智。拖延時間並非良藥，美國若是沒有勇氣和智慧，我們只能遺憾地看著美國面臨的安全威脅隨著時間流逝逐漸升高。」

►北韓：昨於西海衛星發射場進行「重大試驗」　結果相當成功
►川普揚言「有必要會動武」　北韓軍總參謀長警告：將以牙還牙！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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