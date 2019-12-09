金牌就在眼前！身後對手「腳繩突斷」落水　菲選手秒回頭搶救…總統也大讚

▲兩人試圖在浪板上站穩。（圖／翻攝自Facebook／Jefferson Ganuelas）



記者張方瑀／綜合報導

「東南亞運動會」即將進入尾聲，然而6日的長板衝浪項目中，卻出現了非常感人的一幕。當時由菲律賓選手卡蘇基領先，眼看金牌就近在咫尺時，在他身後的印尼選手諾赫達亞卻突然因腳繩斷裂跌入水中，這時卡蘇基決定轉頭伸出援手。卡蘇基的英雄事蹟，也讓印尼總統佐科威（Jokowi）在推特發文，感謝他願意選擇人性，放棄金牌。

▲兩人一起平安上岸。（圖／翻攝自Facebook／Jefferson Ganuelas）



東運會6日舉行長板衝浪賽事，當時卡蘇基（Roger Casugay）一路領先，就在比賽進入第三輪，金牌近在眼前時，他身後的諾赫達亞（Arip Nurhidayat）卻突然掉入海中，原來是連接腳踝跟浪板的繩子突然斷裂，讓諾赫達亞在大浪中載浮載沉，好幾次差點被淹沒。這時，卡蘇基義無反顧地回頭拉起諾赫達亞，兩個人一起踩著卡蘇基的浪板平安上岸。

這個英勇事蹟開始在社群網站上瘋傳，大家紛紛讚賞卡蘇基放棄冠軍、見義勇為的行為。不過卡蘇基本人卻說，其實諾赫達亞是非常出色的選手，當時他穩住身體，並沒有溺水，所以才能輕易的將他拉上浪板。再加上幫助同伴是一件很正常的事，「伸出援手很正常，如果我們面前有人需要幫助，那我絕對會選擇幫忙。」

Memenangkan kompetisi dan menjunjung sportivitas itu penting, tapi kemanusiaan di atas segalanya.

Apresiasi saya untuk Roger Casugay, peselancar Filipina yang melepas kesempatan meraih emas demi menolong atlet Indonesia yang terjatuh dalam lomba.



Salam hormat dari Indonesia. pic.twitter.com/5c5CJoccCQ — Joko Widodo (@jokowi) December 9, 2019

卡蘇基也表示，「衝浪就是如此，每個人參賽者都知道，我們在乎的不是只有金牌、銀牌或是其他東西，我們就只是熱愛衝浪，你盡全力，我也盡全力。」此言更讓網友們紛紛大讚，卡蘇基向全世界傳達了真正的衝浪是什麼，這超越了比賽跟獎牌。佐科威也在推特發文感謝卡蘇基，「贏得比賽，維護體育精神很重要，但人性高於一切。」

最後，東運會並沒有將這場比賽列入計算，而是將賽事延後到8日舉行，卡蘇基也不負眾望奪下冠軍。

►奪2金才知父過世！印尼武術小將忍淚趕回鄉 獎牌放棺木伴父長眠