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圖／學姐黃瀞瑩回台北市政府打包　最特別的粉絲禮物竟是這個

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▲▼黃瀞瑩回市府打包。（圖／記者楊亞璇攝）

▲黃瀞瑩回市府打包。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨不分區立委被提名人、學姐黃瀞瑩因投入選戰請辭台北市政府副發言人一職，9日辭呈生效，而她也回到市府辦公室打包，細數放在桌上的粉絲禮物。黃瀞瑩說，最特別的禮物是乾燥花，因為真花會卸掉，但乾燥花可以放在桌上。

黃瀞瑩細數放在桌上的小物，包括她自己收藏的不同國家的地標磁鐵，粉絲送的公仔、觀傳局長劉奕霆送的擋小人的吉祥物。

她說，其中最特別的禮物是乾燥花，之前有粉絲收過真的花，因為真花會卸掉，但是收到乾燥花蠻特別，覺得看起來很好看，所以放在桌上。她自認自己東西算少，大部分都是市府贈品或粉絲送的禮物。

黃瀞瑩還拿出一袋行動電源，稱柯文哲在以色列坐地板充電，引發軒然大波，後來買了四顆最大容量的行動電源，是市府同仁自己出的錢，可以留下來給大家用，她還說有一些東西可以捐獻給同事。

▲▼黃瀞瑩回市府打包。（圖／記者楊亞璇攝）

對於兩度請辭打選戰，黃瀞瑩表示，兩次請辭的心情都還蠻像的，行政中立的部分，是市長柯文哲希望遵守的，同仁也叮嚀她，在外面要自己努力，要小心安全。

黃瀞瑩說，這兩個禮拜都是在忙其他行程，市政部分也努力一年，當然還有很多要學習的地方，希望未來還有機會可以繼續學習；掃街拜票本來就是蠻具有挑戰性的東西，首次走出去確實有一點緊張害怕，但慢慢比較有感覺。

對於選後會不會回來上班，黃瀞瑩說，這個就看大家這個月的努力。至於未來比較想到市府還是到黨團，則要看黨團的安排，有更多的學習都是好事。

談到柯文哲日前酸高雄市政府「全員逃走中」，對於是否上演台北版的全員逃走中，黃瀞瑩表示，他們把工作交接好才會離開，離開的時間相信市府同仁會把市政顧好，且市政已推行一陣子，有一定的SOP，現在就一個副發言人戴于文，相信他也蠻多努力，過去他在媒體事務組經驗比她自己資深，輿情方面有很多想法，相信未來可以做得很好。

▲▼黃瀞瑩回市府打包。（圖／記者楊亞璇攝）

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