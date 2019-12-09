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商業周刊／區塊鏈錢包超AI客服　4大金融科技明年改變你生活

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圖／商業周刊提供

▲中信團隊研發刷臉技術，搶先在金融科技展用刷臉支付、取餐、領錢讓大家體驗。（圖／攝影楊文財）

文／張庭瑜

想像一下，未來想領錢，不用再帶提款卡，只要站在ATM前，機器就能自動辨識你是誰，輸入密碼後，再說出「我要領3千元」，吐鈔機就自動吐鈔；又或者，未來到便利商店消費，只須讓自助結帳機器掃描你的臉，機器就能自動連結到你的銀行帳戶，直接扣款。

這樣的刷臉消費時代，在今年的台北金融科技展已經搶先讓觀展者「聞香」。到現場走一圈就能知道，金融科技在未來一年，有4大值得注意的關鍵字，將如何影響你我的日常生活。

多輪對話AI客服
機器人不再聽錯關鍵字

請繼續往下閱讀...

聊天機器人用在金融圈，已經不是新鮮事，但過去多用來回答重複性問題，比如距離最近的分行、忘記帳戶密碼等常見疑難雜症。

但現行的聊天機器人，大多只能抓出特定關鍵字、給出資料庫裡對應的回答，並不是真正了解用戶說這句話背後的意圖，因此常常出現答非所問的狀況。在這次的金融科技展上，已見到明顯的技術跳躍。

中信金控攤位堪稱為現場最擠，每一塊展示板底下就秀一個應用，意圖展現出自家AI（人工智慧）團隊的龐大生產力。其中一項就是「多輪對話」聊天機器人，透過今年AI界超夯的「知識圖譜」技術，能回溯人與機器的前幾段對話，用圖像塊狀方式理解語義。

舉例來說，過去如果對AI說，「幫我取消利率6％以上的信用卡」，AI可能只會抓到「利率6％」這個關鍵字，因此列出銀行內所有循環利率6％的信用卡清單。但現在AI已經能理解，用戶說這句話關鍵是「取消」，列出清單遠遠不夠。

23家落實開放銀行
查資產、看消費，一站搞定

「總統好！」開展第一天，總統蔡英文特地繞道財金公司攤位，來看看「開放銀行」的成果。因為這個重量級趨勢，今年終於不只是口號，而有了實際落地應用。

今年10月正式上線的金融開放API（應用程式介面），首波已有23家銀行加入，把自家存款、貸款、投資理財等功能和資料，開放給第三方新創服務業者使用。而負責推動的財金，就在攤位上母雞帶小雞，糾集了包含麻布記帳、CWMoney、錢管家和可幫你預測銀行貸款額度的AlphaLoan等新創業者參與。

開放銀行的重點，就在讓用戶原本鎖在不同銀行的帳戶資料，可以做更有效的利用。例如記帳App麻布記帳，串接超過20間銀行帳戶資訊，讓用戶可一站瀏覽所有銀行戶頭、信用卡、貸款等財務狀況；整合用戶現金流數據後，未來還可進一步推算可負擔的貸款，進而推薦適合的房貸方案。

換句話說，開放銀行上路後，第三方服務業者就能像拼樂高一樣，從裡面挑出需要的功能和資料，重組出新商業模式。

純網銀當鯰魚
金融業加速發展掌中銀行

台灣實體分行數已連5年下滑，前一陣子星展銀行宣布將在今年底前，移除全台共40台ATM、改透過自家Line客服提供13種金融服務，更震驚了金融業。把金融服務搬到線上，已經是不可擋的趨勢。

根據麥肯錫報告指出，已開發亞洲國家中，金融交易來自實體銀行比率僅12％，有過半的人願意或考慮將近4成資產轉到純網銀帳戶。

英國獨角獸新創Revolut就是成功案例，該公司已經是第二年參加台北金融科技展，Revolut透露，目前正與台灣銀行業者洽談，研擬合作進入我國的金融監理沙盒實驗。

其實這招就是Revolut從電子錢包、跨國換匯起家，一路做到加密貨幣、銀行帳戶、股票交易等服務，快速拓展到全球的關鍵。他們在切入新市場前，以能快速落地為第一考量，因此會選擇法律遵循成本較低、較容易獲取執照的項目，再一步步完整產品線。

區塊鏈幫你省錢
降低動輒破千的跨國轉帳費

最後則是區塊鏈。雖然今年聲量不若去年高，但區塊鏈卻跳脫炒作加密貨幣，默默在大型金融機構裡落地。勤業眾信訪問全球1300位資深經理人，超過一半的人認為區塊鏈是今年的首要任務之一，且正在演變為成熟的解決方案。

如紐約梅隆銀行就用區塊鏈的分散式資料庫特性，將用戶支付相關資訊儲存在多個區塊鏈伺服器，讓駭客無法像過去一樣只瞄準單一資料庫攻擊。

台北富邦銀行推出全台第一個區塊鏈跨行轉帳錢包富邦貝果支付（Bagel Pay）。北富銀資深副總經理陳弘儒為攤位做導覽時透露，11月已開始和台新銀行進行沙盒測試跨行轉帳，未來還希望能跨國轉帳，替移工族群省下動輒破千的手續費，並將服務推到東南亞。

這場金融科技進化史正在快速演進，可以確定的是，無論是傳統銀行、科技巨頭、金融科技新創，或是任何可能跟金融扯上邊的業者，誰都無法置身事外。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1673期。

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