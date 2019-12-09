印度《公民身分修正法案》爆反彈　遭批「宗教歧視」掀移民爭議

▲印度阿薩姆邦古瓦哈提（Gauhati）民眾6日走上街頭，抗議《公民身分修正法案》（CAB）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

印度政府4日批准《公民身分修正法案》（CAB），將要賦予來自鄰國的「宗教少數」非法移民公民身分，9日提交國會，但因排除穆斯林，被外界批評「宗教歧視」，東北部民眾也因擔憂移民問題反對，6日起爆發抗議。據了解，執政的印度人民黨（BJP）早於2016年就曾提出法案，卻因不受支持撤回，如今再提立法，二度面臨挑戰。

《公民身分修正法案》將針對來自鄰國孟加拉、阿富汗與巴基斯坦的非法移民提供國籍與公民身分，符合條件的宗教包括印度教、錫克教、佛教、基督教、耆那教（Jain）與帕西教（Parsi）。此外，也修正了一條規定，外籍人士原本必須在印度工作、居住超過11年才能申請歸化，如果符合上述母國與宗教範圍，只需花費6年就可申請。

▲印度民眾6日走上街頭，反對極有爭議的《公民身分修正法案》。（圖／達志影像／美聯社）



外界批評，法案唯獨漏了穆斯林，實際上具有「排他性」，違反憲法明文規定的世俗原則，也就是法律之前人人平等，禁止對於公民宗教歧視。律師巴蒂亞（Gautam Bhatia）表示，把移民區分為穆斯林與非穆斯林，「明確且公然地將宗教歧視寫進法律條文，違背我們長期以來的世俗憲法精神。」歷史老師凱薩萬（Mukul Kesavan）認為，此法案「主要目的是讓穆斯林公民非法化」。

據了解，印度現行法律規定，未持有效護照、旅遊證件入境，或者超過許可時間仍滯留境內，就屬於非法移民，被禁止成為公民。當局認為，法案將為逃離宗教迫害的人們提供庇護。但是，與孟加拉接壤的東北部已經爆發抗議，當地人擔心「移民潮氾濫」，尤其阿薩姆邦（Assam）的反彈最為激烈。

▲▼阿薩姆邦古瓦哈提（Gauhati）民眾8日持續抗議《公民身分修正法案》。（圖／達志影像／美聯社）

印度人民黨黨魁馬達夫（Ram Madhav）為法案辯護，他強調，「世上沒有一個國家會接受非法移民。」阿薩姆邦財政部長薩瑪（Himanta Biswa Sarma）表示，將會做出些許修改，以紓解地方的憂慮與緊張，「但法案將要適用於整個印度，無法專門為東北地區服務。」

《英國廣播公司》（BBC）指出，雖然印度人民黨是下議院的多數黨，但在上議院缺乏席次，而法律須獲得兩院批准才能生效，因此成為執政黨的一大考驗。《路透社》報導，印度人民黨早在2016年首次提出法案，也在下議院通過了，但是最後因聯盟政黨倒戈，多族群的東北部又爆發示威，最後只好撤回。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！