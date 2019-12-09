網路直播！5G競標10日激烈登場　標金估逾500億元

第二期「亞太電信5G創育加速器」計畫於今年第四季展開，繼日前往芬蘭、泰國挖掘海外潛力獨角獸，今（9）日在台舉辦招募說明會，攜手亞洲共享辦公空間品牌JustCo，提供免費創育空間，讓新創團隊可透過此空間進行交流，並在經濟部政府單位指導下，攜手創業資源平台e27、識富天使會，鏈結國際資源，共創政府、企業及新創三贏局面。