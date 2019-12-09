▲國家通訊傳播委員會（NCC）(圖／ETtoday)
記者陳世昌／台北報導
台灣首次開放5G行動寬頻競標即將於明(10日)登場，包括中華電信等5大電信公司都備好資金，準備搶先爭取5G頻段，主辦競標的NCC預估競標將相當激烈，總得標金應會超過500億元！有興趣的民眾也可以在網路上同步觀看競標情況！
NCC將於明日起舉辦「108年開放申請經營行動寬頻業務之數量競價」，第一階段數量標，每日從上午9時起至下午4時舉行，共10回合競標頻寬數量，若當日無法決標，就續標一日，直到決標。
NCC表示，這次數量競價採用雲端網路競價作業，各參與競價業者不需派員至NCC辦公室，NCC設有競價資訊網站，有興的民眾 可以查詢：https://mbb5g.ncc.gov.tw/。但該網站於12月10日競價第1回合之後，約9:25才會有最新的競價資訊顯示。
▲台灣5G頻段首次開放競標（圖／記者邱倢芯攝）
根據NCC規劃，這次釋出的頻段與底標包括，最熱門的3.5GHz頻段釋出270MHz，競標每單位是10MHz底價9億，27個單位底價合計243億；28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，底價合計25億元；1800MHz釋出20MHz頻寬底價32億元，3頻段合計總共300億元。競價者各頻段最多可得標的頻寬上限：3.5GHz頻段為100MHz，28GHz頻段則為800MHz。
網路直播！5G競標10日激烈登場 標金估逾500億元
請繼續往下閱讀...
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※