亞太電5G加速器第二發　進駐共享辦公室鏈結國際

▲亞太電信揭示5G加速器全新LOGO。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

第二期「亞太電信5G創育加速器」計畫於今年第四季展開，繼日前往芬蘭、泰國挖掘海外潛力獨角獸，今（9）日在台舉辦招募說明會，攜手亞洲共享辦公空間品牌JustCo，提供免費創育空間，讓新創團隊可透過此空間進行交流，並在經濟部政府單位指導下，攜手創業資源平台e27、識富天使會，鏈結國際資源，共創政府、企業及新創三贏局面。

亞太電信表示，去年啟動第一期5G創育加速器計畫，成功協助德國新創團隊「喜德科技」與「愛駒資訊股份有限公司」，導入相關技術整合車聯網應用，並加速朝向商用服務邁進，另，第二期申請計畫目前已開跑，報名狀況踴躍，明年初將進行培訓計畫，安排入選團隊向潛在投資者及合作夥伴展演最新應用，未來將有機會與亞太電信及投資夥伴商業合作。

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亞太電信期盼透過母雞帶小雞方式，整合資通訊優勢，提供5G實驗網測試場域、台北與東南亞JustCo免費創育空間、創業發展相關訓練課程、投資媒合等資源，以期快速孕育5G通訊應用服務新創企業進入市場。

而在第一期有了一些具體成果後，亞太電開始計畫培育第二期新創團隊，且搭上了現今的全球共享經濟熱潮，與JustCo合作，提供加速器新創團隊免費創育空間。

亞太電信指出，未來將善用通訊技術研發、基礎網路架設、應用服務整合、客戶開發及營運四大核心能力，結合鴻海科技集團全球化科技製造能力，攜手更多生態圈合作夥伴，推動多元的垂直應用，共同建構智慧生活，布局智慧製造、智慧能源、智慧交通、智慧醫療、智慧零售、智慧娛樂等六大領域，搶攻5G商機。

此外，在今日的活動當中，亞太電信也揭曉了5G加速器全新LOGO風貌，以亞太電信企業色綠色為底，意即亞太電信為最早跳脫傳統電信產業，致力於發展智慧生活應用，轉型為新創科技服務的公司，並以強力的盾牌代表亞太電信母公司的堅強陣容與產業鏈守護者，更選擇象徵菁英的百鳥之王─老鷹，代表極速的5G網路，猶如老鷹閃電般的飛行速度，帶領著團隊衝向廣闊5G產業新未來。

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