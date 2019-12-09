　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《我身記憶》提名12項獲8項印尼奧斯卡獎　因同性議題遭多個城市禁映

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 印尼芝特拉電影獎（Citra Awards）8日舉行頒獎典禮。（圖／翻攝自Citra Pariwara 2019官網）

▲ 2019印尼芝特拉電影獎8日舉行頒獎典禮。（圖／翻攝自Citra Pariwara 2019官網）

記者康心禹／綜合報導

堪稱是印尼奧斯卡獎的芝特拉電影獎（Citra Awards）8日舉行頒獎典禮，《我身記憶》（Kucumbu Tubuh Indahku，英文片名 ：Memories of My Body）得到最佳劇情片、最佳導演和最佳男主角等8項大獎，但這部片卻因為整部戲圍繞在同性議題上，在印尼多個城市被禁映。而這部電影的靈感，來自印尼著名編舞家里安多（Rianto）的故事。

《我身記憶》的導演嘎林．努戈羅和（Garin Nugroho）已經從事電影行業30多年，因這部片而首度獲得芝特拉電影獎的最佳導演獎；飾演男主角的新生代演員穆罕默德．可汗 （Muhammad Khan）也因這部片獲獎。

▲▼「我身記憶」的導演嘎林．努戈羅和（Garin Nugroho）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「我身記憶」的導演嘎林．努戈羅和（Garin Nugroho）。（圖／達志影像／美聯社）

這部電影的靈感，來自印尼著名編舞家里安多（Rianto）的故事，一名孩子成為印尼跨性別舞蹈「凌雅」（Lengger）的舞者，在接觸各方人士和體驗各種遭遇而成長的過程中，也漸漸探索自己的性向。

由於電影題材圍繞在同性議題，在保守人士的抵制下，印尼許多城市都禁止上映，包括雅加達南郊德博市（Depok）、西爪哇（West Java）、南蘇門答臘（South Sumatra）等地的電影院。

《我身記憶》在芝特拉電影獎的12項提名中，獲得最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳音樂總監、最佳服裝設計師、最佳藝術總監和最佳電影剪輯8項大獎。

ET快訊
外送哥瞥見「D級雙峰+小褲褲」超衝擊　淚喊：一點都不養眼
總獎金40萬等你來挑戰！「東森盃捷運車站」設計策展大賽收件時
她無意間「做4份卡通午餐」！老公傻眼：妳當我小孩　5天後成真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗總統12月訪問日本…斡旋美伊　消息曝：川普同意了！

《我身記憶》提名12項獲8項印尼奧斯卡獎　因同性議題遭多個城市禁映

英國百年印鈔廠瀕臨破產　曾負責全球1/3的貨幣印刷

全球最年輕總理！芬蘭34歲正妹總理...由同志雙親養大：曬彩虹照力挺母

快訊／世界反禁藥組織「重判4年」！　俄羅斯國家隊東京奧運禁止出賽

美5歲男孩出席領養聽證會　全班同學「最暖見證」舉愛心支持

擊敗90國　南非佳麗獲封2019環球小姐：今後別說黑皮膚的人不美

北韓回嗆美國：已經沒什麼好失去了！　批川普輕率乖戾「老糊塗」

床位爆滿！4歲流感男童「躺冰冷地板4hrs」　媽急：肺炎怎麼辦

印度《公民身分修正法案》爆反彈　遭批「宗教歧視」掀移民爭議

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

伊朗總統12月訪問日本…斡旋美伊　消息曝：川普同意了！

《我身記憶》提名12項獲8項印尼奧斯卡獎　因同性議題遭多個城市禁映

英國百年印鈔廠瀕臨破產　曾負責全球1/3的貨幣印刷

全球最年輕總理！芬蘭34歲正妹總理...由同志雙親養大：曬彩虹照力挺母

快訊／世界反禁藥組織「重判4年」！　俄羅斯國家隊東京奧運禁止出賽

美5歲男孩出席領養聽證會　全班同學「最暖見證」舉愛心支持

擊敗90國　南非佳麗獲封2019環球小姐：今後別說黑皮膚的人不美

北韓回嗆美國：已經沒什麼好失去了！　批川普輕率乖戾「老糊塗」

床位爆滿！4歲流感男童「躺冰冷地板4hrs」　媽急：肺炎怎麼辦

印度《公民身分修正法案》爆反彈　遭批「宗教歧視」掀移民爭議

馬東石御姐風「長髮塞耳後」　用計助丁海寅轉大人

飛機上最髒的地方...廁所只排第4！　搭機「掌握6要點」病菌不纏身

中美貿易觸發電池組裝廠遷徙...美商普威關陸廠布局台廠

冬盟／劉基鴻連9戰敲安包辦3打點　味全龍6比1賞韓職5連敗

浩子錄影時接連爆料！　于美人「重點是什麼啦」他嚇到急道歉

批民進黨「用港人鮮血換選票」被罵翻　浸大學生會長滅火：港、台要停止內訌

看設計／低歛微奢人文雅居　潑墨山水「俯拾皆美景」

羽球年終賽／戴資穎11日首戰奧原希望　周天成先碰金廷拼開胡

買彩劵必中！4生肖本周「偏財運」大爆發　屬馬可用此招強運

綠喊「下架吳斯懷」　韓國瑜酸民進黨不分區擺平派系：高明不到哪裡去！

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

國際熱門新聞

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

藍色小龍蝦「自夾崩潰」影片爆紅！

美洲獅咬雪納瑞犬　女飼主撬開獅嘴救寵物

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

中村哲遺體料傍晚飛抵日本

夜店保鑣酸女孩「胖醜免擔心被硬上」

即／禁賽4年　俄羅斯無緣東京奧運

砸死夫妻還淫屍3hrs錄影！噁男接著硬上10歲女童

紐西蘭火山爆發5死　逃命片曝光

華裔銀行經理「承受巨大壓力」！揮刀殺全家後自戕

坐霸王車被抓　她當眾掏胸射母乳

膠帶黏香蕉365萬　他當場吃光

更多熱門

相關新聞

菲國選手捨金牌救落水對手

菲國選手捨金牌救落水對手

「東南亞運動會」即將進入尾聲，然而6日的長板衝浪項目中，卻出現了非常感人的一幕。當時由菲律賓選手卡蘇基領先，眼看金牌就近在咫尺時，在他身後的印尼選手諾赫達亞卻突然因腳繩斷裂跌入水中，這時卡蘇基決定轉頭伸出援手。卡蘇基的英雄事蹟，也讓印尼總統佐科威（Jokowi）在推特發文，感謝他願意選擇人性，放棄金牌。

盜獵蘇門答臘虎　4虎胎塞塑膠罐

盜獵蘇門答臘虎　4虎胎塞塑膠罐

森林大火釀危機　相關英文怎麼說？

森林大火釀危機　相關英文怎麼說？

戀童癖直播未成年色情片只需花300

戀童癖直播未成年色情片只需花300

她遇襲燒傷亡　昨安眠祖父母身旁

她遇襲燒傷亡　昨安眠祖父母身旁

關鍵字：

印尼芝特拉電影獎我身記憶Citra AwardsKucumbu Tubuh IndahkuGarin NugrohoMuhammad Khan東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面