《我身記憶》提名12項獲8項印尼奧斯卡獎　因同性議題遭多個城市禁映

▲ 2019印尼芝特拉電影獎8日舉行頒獎典禮。（圖／翻攝自Citra Pariwara 2019官網）

記者康心禹／綜合報導

堪稱是印尼奧斯卡獎的芝特拉電影獎（Citra Awards）8日舉行頒獎典禮，《我身記憶》（Kucumbu Tubuh Indahku，英文片名 ：Memories of My Body）得到最佳劇情片、最佳導演和最佳男主角等8項大獎，但這部片卻因為整部戲圍繞在同性議題上，在印尼多個城市被禁映。而這部電影的靈感，來自印尼著名編舞家里安多（Rianto）的故事。

《我身記憶》的導演嘎林．努戈羅和（Garin Nugroho）已經從事電影行業30多年，因這部片而首度獲得芝特拉電影獎的最佳導演獎；飾演男主角的新生代演員穆罕默德．可汗 （Muhammad Khan）也因這部片獲獎。

▲「我身記憶」的導演嘎林．努戈羅和（Garin Nugroho）。（圖／達志影像／美聯社）

這部電影的靈感，來自印尼著名編舞家里安多（Rianto）的故事，一名孩子成為印尼跨性別舞蹈「凌雅」（Lengger）的舞者，在接觸各方人士和體驗各種遭遇而成長的過程中，也漸漸探索自己的性向。

由於電影題材圍繞在同性議題，在保守人士的抵制下，印尼許多城市都禁止上映，包括雅加達南郊德博市（Depok）、西爪哇（West Java）、南蘇門答臘（South Sumatra）等地的電影院。

《我身記憶》在芝特拉電影獎的12項提名中，獲得最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳音樂總監、最佳服裝設計師、最佳藝術總監和最佳電影剪輯8項大獎。