酷寒極端氣候增添買氣　廣越11月合併營收創歷年同期新高

▲ 廣越總經理吳朝筆。（資料照／廣越提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

國際知名品牌成衣代工大廠廣越今（9）日公告11月份合併營收8.59億元，創歷年11月新高。

廣越表示，今年較以往更形酷寒的極端氣候反而幫廣越客戶們增添買氣，單月營收較去年同期成長3.56%（成長2,954萬元）、累計前11個月營收154.32億，較去年同期成長24.35%（成長30.21億元），是繼上個月提早達標後再創新紀錄、正式超越歷年業績紀錄132.8億，達116.2%。

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廣越表示， 除顯見之併購效益外、主成長力道仍為Patagonia為首的前3大客戶、Adidas、Nike及去年新加入的新客戶Under Armour、New Balance及Mammut，除6~10月出貨旺盛外、11月淡季亦持續貢獻其成長力道，使得廣越自2017年8月以來已連續28個月創下各該月營收同期新高紀錄。

法人表示，廣越除了不受美中貿易戰影響外，另就Adidas、Nike、Puma、UA甫公布最近一季營收及獲利佳績、以及廣越於上個月公告的Q3財報電子書的營收及獲利表現看來，這些全球頂尖的運動品牌公司跟廣越今年皆為豐收的一年、預期廣越明年可望重返榮耀。

廣越表示，由於廣越羽絨衣產品之技術品質、研發工藝、款式創新及含金量皆居全球中高價羽絨服領先地位，除今明兩年ASP平均單價調漲外，廣越總經理吳朝筆對今明兩年全球版圖之穩定擴張及全年獲利提昇皆樂觀看待，其主力客戶尤以Adidas、Nike、UA及NB等全球領先之運動品牌，將成為明年成長之主力動能。法人表示，目前看來廣越今年2019業績漲幅2成以上已趨底定、且全年獲利成長幅度將可望大於業績成長。