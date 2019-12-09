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夜夜求歡失敗！幼稚男「做表格+記原因」統整　嫩妻出差接文件傻眼

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▲▼（圖／翻攝自推特／@Legal_Kant）

▲女網友貼出的表格圖。（圖／翻攝自推特／@Legal_Kant

記者黃心瑀／綜合報導

一名26歲的女網友日前在網站Reddit上，上傳了一張表格的照片，仔細一看裡面竟然滿是她老公在「求歡失敗」後，所做下的每一筆紀錄；女網友表示，老公將這些數據整理成表格後，她要出差前寄到她的公司信箱，讓她感到非常不可思議，更認為這樣的行為超級不成熟！

根據《太陽報》報導，這篇貼文最初在網站BoredPanda被刊登，隨後女網友更在Reddit上直接分享老公寄給她的表格，要大家來幫她評評理。這起事件發生在2014年，女網友表示，她的老公在她要出差10天的前夕，寄了一封信件到她的工作信箱，點開來看才發現裡頭有一個表格，其內容則是讓她超震驚。

這個表格裡頭記載了近一個月，老公向女網友求歡的次數，以及在求愛失敗時所得到的「藉口」，內容從「我現在全身都是汗」、「我太累了」，一直到「我在看重播的連續劇」都有；而在這一個月中，28次的求愛當中僅有3次是成功的。

女網友對這項研究感到十分震驚，並試圖與老公聯絡上，但是卻被拒接電話，隨後她想了想把這個表格共享到網路上，想要得到其他的意見；她說，兩人已經結婚5年了，各自的生活都忙得不可開交，要整修新房子、面對同事遭解雇後的兩被工作量，她只能在健身房紓解壓力，他們總是面對面或是通過文字交流，對於老公為何會有這樣的行為她也不能理解。

報導中提到，女網友的問題可能不足為奇，但是大多數網友看到後都支持她，並批評這名丈夫「很不成熟」，也有人說「有很多方法可以更好的進行溝通，但這名男子相反的用了奇怪的方法，這樣應該也很難讓兩人的關係恢復到正常。」但也有人持反對意見，同情這名丈夫的處境，認為也許是因為長期被老婆忽略感到厭倦，所以想要做些不一樣的事來引人注意。目前在原文Reddit上已經遭到刪除，但網友的留言仍看的到。

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