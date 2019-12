逃命片曝光！紐西蘭火山爆發「黑煙毒氣飄散」增至5死　外籍遊客喪命

▲ 懷特島火山爆發,多數傷者被燒傷。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

紐西蘭懷特島(White Island)9日火山爆發,當局已證實至少5人遇難,死者來自不同國家,且至少10人下落不明。由於當地火山灰與有毒氣體不斷飄散等因素,警方與緊急服務機構已無法在島上持續搜尋失蹤人口,總理阿爾登現已起程前往北島城市華卡塔尼視察慰問。

綜合紐西蘭國家廣播電台(RNZ)等外媒報導,懷特島火山於當地下午2時許爆發,噴出的大量火山灰直衝3658公尺(1.2萬呎)高空,當局隨即調升警戒程度至第4級。警方表示,在火山噴發的那一刻,原以為周邊海域及島上的人數為100人,目前下修為50人;最新消息指出,稍早已有23人被帶離懷特島,死亡人數已來到5人,其他多數傷者被燒傷。

紐西蘭郵輪協會(New Zealand Cruise Association)執行長蘇利文(Kevin O’Sullivan)提到,當時有一組30人至38人的旅遊團正在懷特島參觀,但仍不見這些人的身影,目前已經把旅客國籍等資訊轉交給警方。

總理阿爾登(Jacinda Ardern)前往北島城市華卡塔尼(Whakatane)瞭解最新狀況時表示,目前仍有數名遊客下落不明,已知當中包含紐西蘭人及海外人士,正與外交部保持密切聯繫,同時確保警方、緊急應變人員能擁有所需資源進行後續處理;只不過,警方稍早強調,礙於火山有可能再度噴發等危險狀況,相關人員現階段無法登島救援,「現在警察和搜救隊去島上太危險了,但相關評估仍在持續進行中。」

