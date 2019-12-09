大案！松江南京地上權今日標售　元大人壽得標

▲松江南京站。（圖／網友傅傅提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署今（9）日標售松江南京地上權，只有1家投標，由元大人壽得標，以權利金為53.3億元得標，今日順利標脫，溢價金額為12.28億元，溢價率將近三成，換算每坪金額為367萬元，顯見地上權案仍然熱絡，也為明年1月世貿三館標售注入一劑強心針。業界認為，此案壽險業者較有興趣，順利標脫將代表明年地上權市場後市看俏。

財政部國產署10月7日公布，松江南京站2及3號出口基地與周邊國有非公用土地招標設定地上權招標，所公告的權利金底價為41億230萬餘元、年地租率為4%，另外得標後還要繳2.3億元給台北捷運局共構費用。今日以權利金53.3億標脫，溢價率近三成左右。

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根據財政部所公布的清冊顯示，松江南京站招標地上權位在松江路、松江路90巷及松江路108巷間，基地內北側土地松江南京站2號、3號出入口是捷運中和新蘆線與松山新店線轉乘站。該基地位屬台北市東西向商業動脈交通核心，周邊地區商業密集，辦公大樓及金融產業群聚，近松江公園、四平商圈及長安國中等，生活、商業、文教機能良好，交通便利。

該基地兩個街廓，北側基地建蔽率為45%、容積率有225%，經預估可以蓋5層樓以上；南側基地的建蔽率為65%、容積率為630%，可以蓋9層樓以上。國庫署表示，松江南京地上權分屬兩個街廓，臨台北市松江路40公尺，面積合計4,795平方公尺（約1,450坪），使用分區為第三種住宅區及第三種商業區。