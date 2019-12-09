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影／義美自主研發「太空級」食品乾燥技術　副總統陳建仁：食品界的台積電

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▲義美公司今（9）日舉行「生機．生醫中心」大樓開工動土典禮，邀請副總統陳建仁（左六）、桃園市長鄭文燦（右五）、高志尚董事長（右六）、高志明總經理（左二）等貴賓與會。（圖／記者林淑慧攝）

▲義美公司今（9）日舉行「生機．生醫中心」大樓開工動土典禮，邀請副總統陳建仁（左六）、桃園市長鄭文燦（右五）、高志尚董事長（右六）、高志明總經理（左二）等貴賓與會。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／桃園報導

為提升農產品加工技術，食品大廠義美加碼投資台灣。副總統陳建仁今（9）日表示，義美公司自主研發使用於太空食品的冷凍／真空乾燥系統，除已投資超過18.5億元建置食安檢驗及研發設備，更再斥資超過30億元興建生機／生醫研發中心，堪稱「食品界的台積電。」

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義美公司今日舉行「生機．生醫中心」大樓開工動土典禮，邀請副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、高志尚董事長、高志明總經理等貴賓，共同為義美龍潭生機．生醫中心大樓進行動土儀式。

為響應政府擴大投資台灣的政策，義美特別斥資30億元以上興建地下一層、地上十層樓的生機．生醫中心，作為旗下生機、生醫產品的研發與生產中心，預計二年後完工，將在三年內建置30至50套大型冷凍．真空乾燥系統，屆時將躋身為亞洲前三大的生產業者。

副總統陳建仁致詞時表示，義美秉持著真誠實在的企業文化，作為永續經營的基石，不僅製造美味可口的食品，提供食品安全衛生的品質保證，更自1990年起使用紙盒包裝，展現對環保的重視；近年來，更跨足生技產業的研發工程，加碼投資超過30億元興建生機／生醫研發中心，要帶著台灣農業、生技業打國際盃，讓全世界能看見台灣。

義美公司董事長高志尚表示，義美成立85年來秉持著「做餅是老實人的行業．良心的事業」的理念，推出了2000多種「越簡單．越安心」為概念的食品，並自1982年起投資超過18億5千萬元以上，建置食品安全研究所檢驗及研究開發等儀器設備，為消費者生產今日與明日的安全食品。

▲義美公司總經理高志明今（9）日表示，義美將斥資30億元以上，興建生機．生醫中心大樓，並打造全亞洲前三大的冷凍．真空乾燥系統，預計三年內完工。（圖／記者林淑慧攝）

▲義美公司總經理高志明今（9）日表示，義美將斥資30億元以上，興建生機．生醫中心大樓，並打造全亞洲前三大的冷凍．真空乾燥系統，預計三年內完工。（圖／記者林淑慧攝）

「特別斥資設置輻射檢測與戴奧辛檢測等實驗室，就是為了保障義美一直都能使用安全的食材及原料。」義美總經理高志明進一步補充，旗下食品輻射檢驗研究室於2017年8月成立，成為國內民間食品業者第一家具備食品輻射檢測能力的公司。

高志明指出，義美的食品輻射檢驗研究室設備可檢測小於5貝克／公斤以下的人工核種，具備高轉換效率，對檢測物質的定性篩檢提供即時呈現，公司更不惜派出員工遠赴法國受訓，確保產線一直都能使用安全的食材及原料。

展望後市，義美斥資超過30億元興建「生機．生醫中心」大樓，可望匯集義美長期於食品研究的研發能量，連結高素質的研究團隊，持續開發生機產品以及「顧健康．補不足」的義美生醫產品，挹注公司營運表現可期。

▲為響應政府擴大投資台灣的政策，義美公司特別斥資30億元以上興建地下一層、地上十層樓的生機．生醫中心，作為旗下生機、生醫產品的研發與生產中心，義美高家四兄弟並於動土典禮後同框合影。（圖／記者林淑慧攝）

▲為響應政府擴大投資台灣的政策，義美公司特別斥資30億元以上興建地下一層、地上十層樓的生機．生醫中心，作為旗下生機、生醫產品的研發與生產中心，義美高家四兄弟並於動土典禮後同框合影。（圖／記者林淑慧攝）

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