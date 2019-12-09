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納指、標普及費半均跌穿頸線　美股牛市曝凶兆

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▲▼ 。（圖／中評社）

圖文／中評社

香港文匯報報導，美股今年反覆創新高，上週五再越二萬八，今年來上升20%，熊蹤杳然。然而，過去一年多，不同年期的美國國債「孳息倒掛」，被視為經濟即將步入衰退的訊號，愈來愈多分析指出，美國股市潛藏巨大危機，有非常高的下行風險。分析師指出，技術走勢上，道指已出現小型雙頂，而納指、標普500及費城半導體指數均跌穿了頸線，加上各大美股指數都出現兩次，甚至是三次的背馳，即指數創新，但指標卻回落，預示美股將進入大型調整週期。

多個技術指標已多次背馳　

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，美股眾多指數的多個技術指標，包括KD值、MACD等技術指標，無論日線、月線及年線，都已經出現兩次或三次的背馳，反映指數已進入「乾升」階段，他幾可肯定美股已經“見頂”，但由於其他地區的股市表現更差，才令美股一直“虛高”。他認為，半年之內，美股便會大跌，跌幅很可能折半，即高達50%，而且除股票外，美元及美債的跌幅也很可觀。

槓桿貸款已頻「爆煲」邊緣　

沈振盈表示，美國的槓桿貸款、車貸及學貸，已頻臨「爆煲」邊緣。他舉例指，據聯儲局的數據，截至6月底，美國消費者持有的車貸規模已升至創紀錄的1.3萬億美元，而10年前，有關債務只約7，400億美元。此外，美國有車貸的年期已高達7年，不少人連車都換了，車貸還沒還完。

美國的學貸也是另一「爆點」，截至今年第三季，美國的學貸債務升至1.63萬億美元，佔美國GDP的7.8%，而2004年時，學貸債務佔美國GDP只有2 %。沈振盈續指，美國的槓桿貸款債務規模，目前同樣超過1.2萬億美元，三者相加的話，已超過2007年美國次按貸款的規模。當年的次按債務「爆煲」，正是引發2008年金融海嘯的主因。

上述的貸款，相關違約率正在攀升，據路透社的數據，美國整體貸款約有3%出現嚴重拖欠（逾期90天以上貸款），最嚴重的是學貸，嚴重拖欠率高達10.9%。另外，逾期90天的車貸拖欠率，也達到將近5%，是2008年後的新高。沈振盈指出，美國的呆壞賬情況一旦惡化，加了貿易戰對經濟的影響，勢將推倒「高處不勝寒」的美股。

經濟指標現見頂回落跡象　

請繼續往下閱讀...

近期陸續有機構唱淡美股，世界大型企業聯合會上月公佈數據顯示，由10個不同指標編製而成的美國經濟領先指標（LEI），近月出現見頂回落跡象，10月份數字進一步降至111.7，連跌第三個月，按年增長率則維持在逾3年以來最低的0.3%左右。

該會指出，每當LEI的年增長率跌至接近0%的水平，美國GDP皆會在其後兩三季顯著下滑。依目前情況來看，即使美國短期不致陷入衰退，經濟放緩已無法避免。 LEI的走向對美股後市有一定啟示作用。 LEI與標指成分股12個月累計每股盈利走勢接近，若未來LEI跌勢持續，可預期美股的盈利增長同樣會下降，打擊美股表現。

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