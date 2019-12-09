嚇嚇叫！顧立雄：金融獲利　將達6千億歷史新高

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者吳靜君／台北報導

台灣金融業的獲利嚇嚇叫，今年還有機會再創新高，顯見即使今年面臨中美貿易戰等負面因子，也未衝擊到金融業的獲利。金管會主委顧立雄今（9）日笑說，銀行、保險及證券整體獲利非常好，可能創6000億元，歷史新高紀錄。

顧立雄今日參加參加公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式，並且接受媒體訪問。近日連續傳出國營的海外聯貸出現狀況，但是顧立雄不認為是「連續踩雷」。

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之所以會說，國營連續踩雷的狀況，是因為上周五(6日)香港上海國儲的4億美元案聯貸案，有11家國銀參貸，曝險部位約新台幣51億元外。今日又傳出新加坡商MMI共5.8億美元聯貸案，9月底按季攤還本金已違約未付，年底合約期滿確定無法清償，總共牽涉13家國銀與1家財務公司，累計未清償餘額約新台幣60億元。

顧立雄接受媒體採訪時表示，兩案的狀況有一些不一樣，香港的上海國國儲因是因為加拿大油田然氣價格下跌，但仍有價值，導致收益不如預期。但是該案有母公司保證，債權有一定的保障，加上油田也有一定價值，還是有回收可能性。現在律師團已經進駐，進一步還要看後續的發展。

至於新加坡的MMI，並非營運部不佳，只是原本的預期的交割款沒辦法到位，並不會發生債務違約的情況。顧立雄表示，國銀的金融韌性還是夠的，備抵呆帳還是足夠，對於國內銀行業者不會有困難；是否會形成呆帳就要看後續的發展。金融獲利今年情況非常好，顧立雄銀行、證券、期貨、保險今年獲利有6000億元，會再創歷史新高。