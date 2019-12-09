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鈞泰質疑樂陞金主陳聰明下指導棋　籲股東拒出席明日臨股會

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▲▼鈞泰，悠克 。（圖／記者周康玉攝）

▲鈞泰董事長王立宏。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

曾因掏空案而下市停牌的鈞泰國際市場派明（10）日將召開臨時股東會，但今（9）日公司派站出來召開記者會。鈞泰董事長王立宏表示，明日公司即將召開的臨時股東會背後的藏鏡人就是曾經捲入樂陞炒股案的股市金主陳聰明，質疑他想要藉由這次臨股會，搶奪公司經營權，進一步炒作股票套現獲利，呼籲股東們不要出席明日股東會。

從法規面來講，鈞泰國際委任律師蔡松均表示，這次臨股會且並非由自然人發起的，而是由監察人「高賓國際商務有限公司」法人發起的，違反公司法27條。

請繼續往下閱讀...

鈞泰公司的前身是悠克公司，為一家老牌安控廠，於2018年5月停牌。自2016年下半年起，陳聰明以每1000股25元金額陸續收購悠克股票，並跟多位金主借錢買股；2017年7月到8月，向台塑王家借2億元，入主悠克公司，並把公司當金庫，大買各種投資商品，包括購置房產名義或虛假香港傘型基金等手法，將資金輾轉轉入自己口袋，短短兩年掏空悠克11億元資產。

停牌之後的悠克公司，經過重整，去年5月由股東王立宏接掌董事長之職，經過一年多的重整，今年二月已經將去年第2季、第3季的財報補上，並且公告。公司也在今年10月底變更名稱為鈞泰國際，重新掛牌上市，並在8月份股東會提出新的營運計畫，公司接下來要以租賃業重新出發，預計明年底要轉盈。

王立宏表示，經過一年多來的努力重整，公司不僅打除呆帳，也建立主管機關以及社會大眾信任後，終於復牌。但近日發現公司資金流向異常，經由實際調查發現，資金流向陳聰明夫婦，因此整理出八大弊案，已向台北地檢署檢舉陳氏夫婦掏空。

王立宏表示，自他接下董事長後，公司因被掏空面臨資金短絀，進一步遭證交所停牌。在努力重整公司形象，打除呆帳，建立主管機關以及社會大眾信任後，終於有新會計師簽證委任，在公布去年第三季和第四季財報後，使得鈞泰國際(悠克國際)得以在股市復牌。

由於近日發現公司資金流向異常，經由實際調查發現，資金流向陳聰明夫婦，因此整理出八大弊案，已向台北地檢署檢舉陳氏夫婦掏空。

王立宏表示，監察人高賓公司意圖透過臨時股東會的召開，實則要透過改選搶奪公司經營權，其幕後藏鏡人就是陳聰明和蔣寶夏，並結合陳姓酒商和股市禿鷹，企圖以假業績操控股價，形同陳聰明當年運用樂陞、和旺的掏空手法再現。

王立宏表示，為了鞏固公司經營，特地召開記者會揭露事實，希望股東們不要參加明天的會議；並期待檢調單位盡速查辦陳聰明、蔣寶夏所涉及之相關案件，以維護廣大股民的權益。

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