義美「生機生醫」中心　高志尚：打造台灣食品國際競爭力

▲高志尚董事長表示，義美「生機生醫」中心，將打造台灣在未來於天然食材和營養突破的機會及國際競爭力。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

義美食品「生機．生醫中心」新建大樓，9日開工動土。鮮少公開露面的義美食品董事長高志尚表示，義美長期致力於食品安全推動，桃園南崁廠具備和中研院相同的設備和檢查能力。為響應政府擴大「投資台灣，創新產業」的政策，興建的「生機生醫中心」大樓完工後，將打造台灣在未來於天然食材和營養突破的機會及國際競爭力。

▲義美食品「生機．生醫中心」新建大樓，開工動土（圖／記者楊淑媛攝）

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高志尚表示，義美食品對食品安全的檢查，相當重視，自1982年起，於桃園南崁廠設有「食品安全研究所」，已投資超過18億5千萬元以上，於食品的檢驗及研究開發等儀器設備。由於生醫和生技，是未來台灣最具有競爭的產業之一，義美認為在傳統的食品業中，亦應擴充生醫和生技不同的領域發展。

▲義美食品位於桃園龍潭的生機生醫中心(模擬圖)。（圖／義美提供）

而生醫和生技領域，不僅對台灣、也對大家的健康很重要，同時也可以跟農業結合，尤其是，台灣有這麼多農業，農業的生產很重要，因此義美響應政府擴大投資台灣，創新產業政策，規劃於龍潭興建「生機．生醫中心」大樓，利用原有龍潭廠設備和新的建築，來擴充未來20年的產量。

▲義美輻射研究所。（圖／義美提供）

高志尚直言，該座生醫、生技工廠，是義美未來發展傳統食品外，最關鍵的一個發展計劃，同時也和中研院、台北榮總和嘉義大學做多項的研究開發計劃，是產官學界的共同結合，打造台灣在未來天然食材和營養突破的機會。

▲高效液相層析儀（HPLC）。（圖／義美提供）

義美食品「生機．生醫中心」新建大樓，斥資30億元以上，總樓辦面積一萬坪，二年後可以完全開始使用，致力於食品研發技術並擴充產量和能量。

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