台股盤中再改寫29年新高紀錄！　收盤上漲51收11,660點

▲ 台股。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（9）日開高走高，盤中再度以11,678點刷新29年來新高紀錄，終場收在11,660點、上漲51點或0.44%，成交量1,203.51億元。

台積電（2330）今天盤中再度以316.5元創下歷史新高紀錄，終場以316元作收，上漲0.96%；受台積電走高激勵，半導體類股上漲0.96%，其中統懋（2434）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）、京元電子（2449）等個股漲幅也都超過1%。

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股王大立光（3008）收盤上漲2.77%、收在4820元，激勵光電類股漲幅2.28%，玉晶光（3406）收盤亦上漲4.89%；另一方面，面板股中，友達（2409）於盤中漲停，群創（3481）上漲6.49%。

鴻海（2317）收則在91元、上漲0.55%。

另外，今日盤面上亦有首日掛牌上市的和潤（6592）備受投資人矚目，盤中最高一度來到100元，收盤收在98元、漲幅84.91%。

▲ 台股今盤中以11,678點刷新29年來新高 。（圖／記者李毓康攝）

法人表示，今天台股創高主要是之前大家比較擔憂的情況都有放緩，整體來看，因5G產業帶動電子業表現好，激勵今天台股往上突破29年來新高紀錄。

在投資建議部分，法人表示，現階段仍舊以電子股表現不錯，但整體來說還是必須觀察產業面，可以持續關注企業11月營收；此外，原物料行情過去都還滿低迷、股價也都沒什麼漲，現在指數墊高到接近1萬2千點了，可以留意會不會有產業面換手的機會出現；最後，法人提醒投資人不要在利多消息出來的時候追高，風險會比較大一點，建議從低檔的時候開始布局。

至於是否有機會突破1萬2千點關卡，法人認為，目前距離1萬2千點只有三、四百點，突破並不是一件很困難的事情，現在也是各家廠商在公布11月營收的時間，投資人可以觀察一下，若能夠像大立光一樣，連續幾個月都是創新高，對整體產業的激勵會很大。而年底看起來就是5G題材比較長紅，尤其像台積電等權重股都表態的話，再創新高的機會就比較大一點。