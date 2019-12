正妹女記者直播遭男跑者襲臀　她po文痛斥：你物化羞辱我！

▲女記者被襲臀的畫面,引發網友怒火。(圖/翻攝自Twitter/@GrrrlZilla)

記者李振慧/綜合報導

美國一名電視台女記者日前在喬治亞州報導路跑活動時,竟然在鏡頭前遭一名男跑者當眾打屁股,當下雖然十分生氣,但為了維持專業仍忍下怒氣,完成了報導,事後她在推特上痛斥對方,「你侵犯我、物化我,當眾羞辱了我。」

地方電視台WSAV-TV女記者波薩吉安(Alex Bozarjian),7日在薩凡納(Savannah)報導當地舉行的10公里路跑活動時,慘遭男跑者猥褻。影片中可看到,她在橋上報導時,許多跑者發現自己上電視,開心對鏡頭揮手或是擺出鬼臉,結果一名戴著墨鏡、穿著深色上衣的男子靠近她時,故意伸手襲臀,讓她原本開心的表情瞬間變臉,當下只能震驚望著已經逃走的對方。

事發影片後來被分享在推特上,男跑者的誇張行為立即引起公憤,獲得870萬人次點閱。波薩吉安後來也在推文中回覆,「對於那個在直播時拍打我屁股的男人,你侵犯我、物化我並且羞辱我,沒有女性在工作場合或任何地方得忍受這種對待,成熟一點吧」。

波薩吉安的貼文後來獲得當地體育委員會負責人威爾斯(Robert Wells)回應,「今天所發生的事情是100%不可被接受的,我向你保證,我們會盡快確認男子的身分」。當地警方發言人也表示,有關部門目前已和波薩吉安聯繫,雙方將會進行合作,以確認後續將如何處理事件。

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn