買樂透爽中42億元大獎　幸運工差點嚇出心臟病：會完成工作！

▲男子買「歐洲百萬樂透」幸運中大獎。(圖/示意圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

英國西薩塞克斯郡(West Sussex)一名工人買樂透幸運贏得英鎊1.05億元(約台幣42億元)的超級大獎,雖然瞬間成為億萬富翁,之後他卻扛著箱子繼續工作,還承諾所有客戶會把手上的工作全部做完,腳踏實地的態度令大家十分意外。

居住在塞爾西(Selsey)的42歲工人湯姆森(Steve Thomson),上月購買跨國彩券「歐洲百萬樂透」(EuroMillions),幸運贏得英鎊1.05億元,成為歷年來得獎金額第9高的大贏家,雖然購買彩券的資歷已經長達25年,在得知自己中獎那一刻還是讓他嚇到快心臟病發作。

湯姆森表示,「我看前兩行數字時還沒有很確定,看到第三行數字才發現居然都吻合,當下整個人便開始發抖,我知道自己中了大獎,但我不曉得該怎麼辦,我一下想衝到我的車,走到一半又想去敲鄰居的門,後來還是又折回車上,我覺得自己快心臟病發了。」

成為億萬富翁後,湯姆森領獎時竟然承諾客戶,「別擔心,我會堅持下去,完成所有工作」,如今真的被當地媒體拍到他沒有食言,照樣開著老爺車、扛著工具箱辛勤工作的模樣。當地居民紛紛稱讚,「你絕對看不出來,他是英國最富有的人之一」、「湯姆森明明是樂透大贏家,他應該要坐在沙灘上喝香檳才對,但他卻像我們其他人一樣上班」。

