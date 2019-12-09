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買樂透爽中42億元大獎　幸運工差點嚇出心臟病：會完成工作！

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歐洲百萬樂透,樂透,Euromillions,中獎,彩券。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子買「歐洲百萬樂透」幸運中大獎。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國西薩塞克斯郡(West Sussex)一名工人買樂透幸運贏得英鎊1.05億元（約台幣42億元）的超級大獎，雖然瞬間成為億萬富翁，之後他卻扛著箱子繼續工作，還承諾所有客戶會把手上的工作全部做完，腳踏實地的態度令大家十分意外。

居住在塞爾西(Selsey)的42歲工人湯姆森(Steve Thomson)，上月購買跨國彩券「歐洲百萬樂透」(EuroMillions)，幸運贏得英鎊1.05億元，成為歷年來得獎金額第9高的大贏家，雖然購買彩券的資歷已經長達25年，在得知自己中獎那一刻還是讓他嚇到快心臟病發作。

湯姆森表示，「我看前兩行數字時還沒有很確定，看到第三行數字才發現居然都吻合，當下整個人便開始發抖，我知道自己中了大獎，但我不曉得該怎麼辦，我一下想衝到我的車，走到一半又想去敲鄰居的門，後來還是又折回車上，我覺得自己快心臟病發了。」

成為億萬富翁後，湯姆森領獎時竟然承諾客戶，「別擔心，我會堅持下去，完成所有工作」，如今真的被當地媒體拍到他沒有食言，照樣開著老爺車、扛著工具箱辛勤工作的模樣。當地居民紛紛稱讚，「你絕對看不出來，他是英國最富有的人之一」、「湯姆森明明是樂透大贏家，他應該要坐在沙灘上喝香檳才對，但他卻像我們其他人一樣上班」。

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