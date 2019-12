女兒遭同黨議員性侵3次　澳前總理「嚴禁她報警」反跟色魔當好友

▲澳洲前總理霍克過世後被女兒爆出醜聞。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合外電報導

澳洲前總理霍克(Bob Hawke)今年5月過世,是歷來支持度最高的一名總理。不過,他59歲的女兒迪隆(Rosslyn Dillon)卻爆出震撼醜聞,根據澳媒掌握的法庭文件,她聲稱曾遭與父親同黨的議員性侵3次,她想報案,爸爸卻要求她噤聲,造成重大傷害。她正爭取父親遺產中400萬澳元(約台幣8334萬元)的賠償。

《英國廣播公司》(BBC)報導,澳媒查看相關的法庭文件,發現迪隆表示她在1983年時被工黨議員蘭德里歐(Bill Landeryou)性侵,這名男子與她的父親都在今年過世。在宣誓文件中,迪隆聲稱她在蘭德里歐辦公室工作時遭遇侵犯;當時她的父親正準備成為工黨領袖,避免任何事情影響到他的政治生涯。

#BobHawke kept daughter Rosslyn Dillon's rape a secret so he could become PM, she claims. https://t.co/0JNf2pcid5 #rape #auspol #whimn