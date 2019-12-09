金價出現一個月內最大跌幅　高盛：明年會攀至1600美元

▲高盛評估黃金價格會隨市場擔憂上升。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

國際金價在上週出現一個月最大跌幅，但美國最大投資機構高盛（Goldman Sachs）仍建議將長期債券與黃金的組合多元化，市場擔憂會驅動貴金屬需求，金價將在明年攀升到1600美元，而且黃金看漲押注上升了8.9%，是9月後半以來的最大增幅。

根據《彭博》報導，高盛分析師史凱爾絲（Sabine Schels）等人週五發布的報告指出，「黃金不能完整代替投資組合中的政府債券，但把部分常規債券換成黃金的理由相當強烈。」

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美中貿易影響國際金價，美國的就業報告又打擊避險資產，高盛表示，投資者進入週期後段的憂慮，又加上不斷上升的政治不確定性，黃金仍有上漲空間。

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨收跌1.2%至每英兩1,459.10美元，2月黃金期貨則下跌1.2%收每英兩1,465.10美元，週線收黑，跌0.5%。

聯準會（Fed）近日不斷降息，且負收益率債券規模攀升至17兆美元，牽動貴金屬價格在9月攀升至6年高點。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，對沖基金公司及一些投資龍頭截至上週的黃金看漲押注上升了8.9%，是今年9月後半以來的最大幅度。高盛指出，金價還保留進一步調整空間，但明年必會攀升到1600美元。