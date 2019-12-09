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和潤掛牌首日飆漲近90%！但股價尚未達興櫃價　中籤戶紅包縮水至4萬多

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▲▼ 和潤企業掛牌上市,證交所董事長許璋瑤,和潤企業董事長田天明。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 和潤企業掛牌上市典禮。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

汽車金融龍頭和潤企業（6592）今日正式掛牌上市，截至上午10點49分，股價來到99.6元、上漲87.92%；早盤最高一度來到100元，漲幅高達88.67%。

雖然今天掛牌上市漲幅驚人，但相較上周五於興櫃收盤價153.53元，意味申購中籤者可能現賺10萬530元的年終大紅包，如今帳面獲利只剩4萬6500元。不過，每位中籤戶實際獲利不一，還得看個別賣出的價格而定，而且也不一定今天早盤就會賣出，以上價差都只能算是帳面估算。

請繼續往下閱讀...

台新證券董事長郭嘉宏表示，和潤IPO案子創造幾個歷史上紀錄，像是承銷數達到十幾萬張，是競拍制度以來最大量競拍；所有來參與競拍數量達到28萬張、總共競拍金額達150億左右，是台灣競拍制度來最大案子，此外，法人參與比例47%，也是台灣證交史上第一次。另外，公開申購數量四萬多張，但申購數量達到100萬張、總共集到500多億元，郭嘉宏認為，「有這麼多金額投入這案子，絕對是績優股」。

證交所董事長許璋瑤表示，和潤財務受到中華信用評等公司連續13年穩健認證，代表公司經營良好。88年成立從事租賃財務管理業務，早期從豐田汽車分期付款開始，業務一直在拓展，除了豐田汽車外，也擴展到其他廠牌新車市場、中古車、機車，以及醫療、工具機、營建機具等，變成全方位租賃公司。

▲▼ 和潤企業掛牌上市,證交所董事長許璋瑤,和潤企業董事長田天明。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 和潤企業董事長田天明（左）、證交所董事長許璋瑤（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

和潤企業董事長田天明認為，國內租賃市場處於蓬勃發展，根據台北市租賃商業同業公會統計，台灣租賃業分期與租賃契約總金額2018年達4,108億元，較前一年成長17%；透過汽車分期購車比例超過40%，租賃取得車輛比例10%；車輛販賣跟現金販賣大概50%。但田天明表示，相對國外新進國家分期加上租賃比例達70~80%，台灣還有20~30%的落差，因此以後還可以繼續再發展。

田天明表示，股價今天開出紅盤很高興，但也不會預期股價一定要到多少，他認為，努力創造業績就是對股價最好的幫助。田天明表示，未來將朝向全方位產品線擴大與區域性擴大兩項目標努力。

▲▼ 和潤企業掛牌上市,證交所董事長許璋瑤,和潤企業董事長田天明。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 和潤企業董事長田天明。（圖／記者李瑞瑾攝）

田天明指出，要發展全方位分期租賃公司就須將產品線擴大，原來是產品只有車輛、現在還有機械設備等等之類，而產品只要符合高單價、耐久性產品，都是未來想要發展的產品線；在區域性擴大部分，因目前已涵蓋台灣所有區域，大陸地區現在也有二十幾個一線城市都有設點，未來將致力布局二線城市。

此外，田天明透露，未來也還會擴及到其他地點，他舉例，因為現在中美貿易大戰，有些顧客跑到越南等東南亞地區，而些本來就是現成顧客，因此更會逐步研究其他地區，秉持「顧客到哪裡我們就服務到哪裡」的精神。

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