紐西蘭懷特島火山噴發「白煙衝天際」橘色警戒！　紐媒：多人重傷

▲ 大量白色煙霧竄至空中。(圖/翻攝自GEONET)

記者詹雅婷/綜合外電報導

紐西蘭豐盛灣懷特島(White Island,又名Whakaari)9日火山噴發,冒出大量白色煙霧,遠在48公里外的主島也能清楚看見。目前航空警戒級別已提升至橘色,GeoNet也證實火山噴發的消息。根據紐西蘭先驅報取得的消息,大量地熱蒸汽與碎片噴向空中,造成約莫20人受傷,外傳其中多人重傷;另有消息指出,當時約有100多人在島上。

綜合STUFF、雪梨晨鋒報等外媒報導,火山噴發時間約落在當地下午2時10分左右,外傳有人在島上且受傷,但官方現階段仍未對外證實此消息。當局已展開救援行動,據信多架救援直升機已升空趕赴現場支援,但警方強調現階段並沒有更進一步的消息;紐西蘭國家緊急管理局(NZ National Emergency Management Agency)表示,火山周邊地區存在一定危險性。

火山警戒級別為4級,也就是可能發生大規模噴發的狀態,所有島嶼都有危險。救援直升機團隊發言人表示,目前直升機還沒抵達島上,因為危險程度過高。目擊者紛紛回報當地狀況,「懷特島看起好像噴發了,(煙霧)突然冒出來,而且還越來越多」、「大量煙霧從懷特島那邊竄出」。

懷特島是當地知名旅遊景點,時常搭船前往島上觀光,是紐西蘭典型的活火山,上次噴發在2013年。

BREAKING NEWS: A volcanic eruption (which remains in process) is recorded in #Whakaari / #White island volcano, located in the region of #BayOfPlenty , #NewZealand . The technical alert level is raised to: Level 4, ORANGE. Source info &: @geonet #EQVT , #eruption , #WhakaariVolcano pic.twitter.com/77VF5xmsMS

Hopefully (esp given the elevated volcanic activity alert levels) no one was on Whakaari/White Island when it erupted. Some of @geonet's cameras have been toppled and contrasting the shots from just before to during the eruption shows just how dramatic it is. pic.twitter.com/xuY5PsD4gm