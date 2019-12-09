南韓製作人遇「北韓間諜劫機」平壤被綁至今　兒苦等50年：送我爸回家！

▲ 黃仁哲多次公開要求平壤放人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

曾任南韓文化廣播公司（MBC）製作人的黃原（音譯）50年前搭上國內線航班，中途遭北韓間諜劫機，降落平壤後被北韓綁架，至今從未回國。事發近50周年，當年僅2歲的黃原兒子黃仁哲（音譯）再次公開呼籲平壤，將他父親送返南韓。

《法新社》報導，1969年12月11日大韓航空一架從江陵飛往首爾金浦機場的飛機起飛10分鐘後便遭北韓特工劫持，最後在平壤降落。機上39名乘客在事發2個月後被遣返，但黃原等11人至今仍在北韓，生死未卜。據返回南韓的乘客說法，黃原反抗平壤當局的洗腦教育，對北韓意識型態表示質疑後被拖走。

現年50多歲的黃仁哲及數十名支持者8日在非軍事區（DMZ）以南的臨津閣參加劫機事件50周年紀念活動，發表聲明指出，「除非有更多人挺身而出，否則各國領導人不會採取任何行動。北韓是世界上最糟糕的國家，且將持續到人類迫使北韓做出改變為止。」

黃仁哲在黃絲帶上寫上「北韓，送我父親回家！」他的支持者則在寒冬中揮舞著「和黃仁哲站在一起」的標語，還在紙上寫「聖誕節見！」，折成紙飛機射出。這起劫機事件讓他的支持者發現，人們視為理所當然的日常對某些人來說是種奢侈。

北韓領導人金正恩2018年以來展開一系列外交活動，包括與南韓總統文在寅及美國總統川普（Donald Trump）舉行峰會。但人權運動人士指出，人權問題基本上不在這些元首峰會的討論範圍內。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。