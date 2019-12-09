女出庭遇襲喪命…7警停職處分！　爸選土葬辦身後事：不忍看她再被燒

▲死者親屬悲痛萬分。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度北方邦烏納奧（Unnao）一名23歲性侵案受害女子在出庭路途中遇襲，全身90%燒傷的她6日晚間傷重不治，家屬選在8日舉行葬禮，讓她安眠於已離世的祖父母身旁。當地政府如今也祭出懲處，以怠忽職守為由，把7名員警停職。

綜合印度斯坦時報、The Print報導，該名受害者的遺體7日晚間9時許回到家鄉，並於8日中午葬於家族土地，許多偏遠地區的村民也出席葬禮，有的人從旁協助埋葬作業，有的人在一旁默哀，多名官員也到場致意。

家屬表示，最終一家人決定選擇用埋葬處理她的身後事，不選印度教徒慣用的火化儀式，就是因為她生前遇襲潑油火燒，全身90%燒傷，家人不希望她的離開也是「被燒」。死者父親透露，「我們把她葬在我的父母旁邊。」

談及這起性侵案，北方邦官員阿瓦史迪（Awanish Awasthi）提到，7名當地員警在此案中因為怠忽職守，目前已被停職。

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