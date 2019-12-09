醉哥害死兒怕被怪罪　清晨開消音槍爆頭女友…「母子屍包床單」丟樹洞！

▲艾蜜莉和兒子加比奧遭到克里斯殺害。（圖／翻攝自臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

人死的不明不白，特別讓家人痛心。美國加州一名23歲的年輕媽媽艾蜜莉（Emily Quijano）在離婚後帶著自己3歲的兒子回到加州跟娘家人同住，原本應該是享受天倫樂的時候，卻沒想到艾蜜莉新交的男友卻為這家庭帶來惡夢。艾蜜莉男友因沉迷酒精與毒品，疏忽照顧了小孩，導致小孩死亡，他因為害怕被艾蜜莉發現，竟在隔天清晨對艾蜜莉開槍爆頭，接著將母子倆的屍體隨意丟棄到樹洞內。

根據英國《鏡報》報導，艾蜜莉帶著3歲兒子加比奧（Gabriel Almiron）回到加州和家人同住，並且辛勤的打工賺錢希望可以支付小孩養育費跟搬家費用。不久後艾蜜莉認識了28歲男友克里斯（Christopher Poulson），雖然知道男方有酗酒、嗑藥的習慣，但在雙方達成共識下，艾蜜莉認為男友有進步就不要放棄。

案發當晚，艾蜜莉去參加了按摩課程，克里斯在家邊喝酒邊顧小孩，沒想到因為疏忽，導致加比奧的頭部受到劇烈撞擊，克里斯當下著急地將孩子放回床上，而艾蜜莉回家時也認為「孩子只是睡著了」沒特別留意。直到隔天，克里斯先行一步到加比奧的房間，發現小孩竟已斷氣身亡，害怕遭到責怪之下，克里斯竟拿了槍並用毛巾包住消音，接著對艾蜜莉的頭部開槍。

▲克里斯與艾蜜莉、加比奧原本是很幸福的家庭。

事後，艾蜜莉的父親發現女兒失蹤，於是報警。警方找到克里斯詢問時，他表示2人有爭執，所以艾蜜莉就離開了，然而就在不久後，警方找到艾蜜莉的汽車與準備搬家的行李，於是認為克里斯說謊。但就在尋找證據的過程中，克里斯已經出境逃到其他國家，並且找了新工作準備落地生根。

時隔一段時間，警方發現，克里斯的車上有人體DNA反應，驗出竟與艾蜜莉相輔，而定位系統也追蹤到他曾經開車到大型垃圾桶附近，認為證據已經相當明顯於是將他逮捕，並控有兩項謀殺罪，但克里斯仍否認犯案。警方最後提到減刑時，克里斯才承認自己確實因為失手害死小孩、因為害怕殺掉艾蜜莉。

搜索隊事後在一棵樹下找到一個小樹洞，裡面埋著艾蜜莉與加比奧的骨骸，且只是簡單的用床單包住，而艾蜜莉的頭骨上也確實有個槍孔。面對克里斯認罪從無期徒刑減刑到30年，艾蜜莉的家人感到相當憤怒，要求律師繼續上訴。