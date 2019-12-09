印度工廠大火43死！每5分鐘拉出1具屍體　工人困鐵窗尖叫求救

▲ 印度製袋工廠火災，通道狹窄導致救援工作困難。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度新德里北部Anaj Mandi地區一家5層樓高的工廠當地時間8日清晨竄出大火，將近4小時內每5分鐘就有一具屍體被抬出現場。消防當局自5時25分開始救援，動用30輛消防車、150多人及15萬公升的水，死亡人數截至上午9時58分已有43人。

當地消防局局長加格（Atul Garg）說明，通道狹窄讓消防車難以進入。隨著火勢加劇，救援工作也越來越困難。高級消防官員庫馬爾（Sunil Kumar）是第一批抵達現場的救難隊員之一，一到大樓外就發現，受困火場的人數比預期更多，立即要求支援，出動當地警方、救護車、民防及國家災害反應部隊人員。

加格說明，救援開始10分鐘後，第一名工人獲救，接著更多人從火勢不大的一二樓被救出。但該地區主要道路的起點處有一個拱型結構，一次只能通過一輛救護車，造成救援上的困難。

消防人員抵達起火點所在的三樓，發現只有一個入口。通向建築物後方的樓梯從外面被鎖上，且所有窗乎都裝設鐵欄杆和紗窗，無法適當通風。加格指出，三樓至五樓存放的工廠原物料可能是加重火勢的主因，三樓及四樓樓梯上的大火更使受困的工人無法下樓或逃到陽台。這3層樓內有許多工人失去意識，使搜救更加困難，因為內部濃煙密布、相當昏暗。

45歲當地居民阿比德（Mohammad Abid）透露，他在消防員趕到以前就看到有人從四樓的窗戶內尖叫求救，附近居民也試圖從窗戶往內潑水。他和幾名鄰居將2把梯子綁在一起，爬到窗戶邊，消防員趕到後鋸開鐵杆，讓他們得以設法救出3人。

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