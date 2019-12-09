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藍色小龍蝦「自夾崩潰」影片爆紅！　點閱無厘頭暴增...女主人驚：一堆中文留言

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Vengeance grabbed his own claw and had a meltdown Vengeance the Crayfish

Haley Miller 發佈於 2019年12月2日 星期一

實習記者羅明輝／綜合報導

美國加州特雷西（Tracy）一名女子，日前在臉書分享一段影片，只見水族箱中一隻小龍蝦正「四腳朝天」的不停抽搐，原來是牠的左螯足夾住了自己的右螯足。奇特的畫面吸引超過30萬人次觀看，留言近800則，超過3000次的分享。對於突然暴增的點閱讓女子一頭霧水，有網友留言解釋，表示在台灣也有藍委上演「自夾」秀，讓她開心大喊我的藍蝦在台灣紅了，還為牠開設粉絲團。

住在加州的海莉（Haley Miller）3日在臉書而分享一段名為「『復仇』夾住她自己的螯然後崩潰了」（Vengeance grabbed his own claw and had a meltdown ）的影片。影片中，可見海莉所飼養的藍色小龍蝦「復仇」（Vengeance）的左螯不小心夾住了自己的右螯，讓牠痛得不停在地上翻滾掙扎、揮舞手腳甚至翻肚，「笑」果十足，讓海莉笑稱「牠抓到自己的手，卻崩潰了！」


▲藍色龍蝦因為一隻螯夾到另一隻螯，痛苦的不停掙扎。（圖／翻攝自Haley Miller臉書）

不過「復仇」夾到手的畫面，令不少台灣網友聯想到最近國民黨立委前往外交部抗議時，在門口發生推擠衝突，過程中立委陳玉珍手被門夾傷，送往台大醫院急診室接受治療，甚至住進重症病房一事。於是紛紛在海莉的影片下留言，「畫面怎麼這麼熟悉」、「快送『復仇』到重症病房呀！」、「這隻龍蝦自夾演得出神入化，是不是有高人指點！」、「這個既視感太強烈…」、「根本就是預言蝦，顏色也正確」、「根本緊跟時事」、「我來朝聖玉珍蝦了！」


▲ 寵物龍蝦意外爆紅後，海莉在新創立的粉專發文歡迎台灣朋友 。（圖／翻攝自Vengeance the Crayfish粉絲專頁）

突然大量湧入的中文留言與暴增的觀看數，讓海莉看了一頭霧水，不過經過熱心網友向她解釋，「你的龍蝦剛好對應上最近台灣的政治時事了，所以吸引不少台灣網友」，她也興奮的回應，「太棒了！我們『復仇』竟然在台灣紅了！」

「復仇」爆紅後，海莉立刻在臉書成立一個名為「龍蝦『復仇』」（Vengeance the Crayfish〉的粉絲專頁，她也在今天上午貼出一張「復仇」伸開雙手，像是要擁抱大家的可愛照片，並備註「歡迎來自台灣的朋友」。

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