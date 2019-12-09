惡男在女友額上「刀刻自己名字」痛毆10拳打碎下巴　塞進衣櫥就落跑

▲美國德州19歲少年希爾德雷斯（Jackub Jackson Hildreth）拿刀在女友額頭上刻下自己名字。（圖／翻攝Bexar County Central Records）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州5日傳出一起可怕的案件，19歲少年希爾德雷斯（Jackub Jackson Hildreth）與女友米雷萊斯（Catalina Mireles）發生激烈爭執，一氣之下勒住對方脖子，往臉部痛毆10拳，接著拿起菜刀，在女友額頭刻下自己的名字。據了解，他把虛弱的受害者塞進衣櫥，接著就逃離住處，6日晚間遭到警方逮捕。

綜合《每日郵報》、《福斯新聞》報導，這一對情侶透過臉書認識，才交往3周，5日早上因感情問題發生口角，激烈爭執持續到下午。希爾德雷斯吵到一半，突然抓住女友的脖子，朝著臉部狂揍10拳，接著拿起一把鋒利的菜刀，在米雷萊斯的額頭上一刀一刀刻下自己的名字。

The woman said she thought she was going to die. 由 KSAT 12 & KSAT.com 發佈於 2019年12月8日 星期日

22歲的米雷萊斯下巴被打碎，臉頰、下顎與右眼下方都出現瘀青，臉部非常腫脹，難以開口說話。她接受KSAT電視台採訪時表示，當時以為自己快要死掉了，男友卻獨自逃離現場，「他把我藏在衣櫥裡，直到他想清楚怎樣處理我的屍體……不要相信任何一個你以為認識的人。」

根據《休士頓紀事報》（Houston Chronicle），警方調查發現，來自聖安東尼奧（San Antonio）的嫌犯有暴力前科，身上揹著入室竊盜與家暴的逮捕令。希爾德雷斯已於6日晚間落網，被指控持致命武器加重攻擊罪。

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