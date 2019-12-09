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12歲精障妹吵買玩具　兄爆氣「屁肉悶臉逼閉嘴」跨坐臉上45分…活人變屍！

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▲克魯斯因為受不了妹妹哭鬧，竟坐臉上用屁肉悶死。（圖／翻攝自kcbd）

▲克魯斯因為受不了妹妹哭鬧，竟坐臉上用屁肉悶死。（圖／翻攝自kcbd）

記者陳亭伃／綜合報導

美國內華達州一名17歲的哥哥，因為受不了12歲患有精神疾病的妹妹在車上哭鬧，一氣之下竟坐在妹妹臉上長達45分鐘，直到發現妹妹已經沒有掙扎時，才驚覺她已經斷氣，一家人立刻停下車為女孩進行急救，可惜在送醫後三天仍回天乏術。這名哥哥難過的表示，當下發現妹妹沒有心跳時，都害怕地哭了！

綜合外媒報導，17歲的魯克斯（Heather J. Rooks）當時準備和母親、爺爺、妹妹開車在高速公路上奔馳，然而中途曾停靠一個加油站時，魯克斯的妹妹因為想要買一個玩具，但遭到拒絕，上車之後不斷的哭鬧、發脾氣。魯克斯中間一度煩躁的向妹妹要求停止吵鬧，但卻沒有制止成功，最後魯克斯竟一屁股坐在妹妹的臉上，希望可以讓她冷靜。

▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲克魯斯想讓妹妹安靜，卻一屁股坐在妹妹臉上。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這對兄妹的母親在過程中，一度要求兩人停止爭執，並且安撫女兒，並要求克魯斯冷靜。但魯克斯坐在妹妹臉上45分鐘後才發現，妹妹已經沒有掙扎，一家人相當緊張的將車停靠路邊，替女孩進行CPR，並打電話報警求救。警方到場時，先將女孩以空運的方式送醫，但3天後仍因為傷勢過重死亡。

女孩的母親希瑟（Heather Rooks）表示，當時她坐在副駕駛座，聽到女兒不斷哭鬧，也知道兒子坐在女兒臉上，有提醒幾聲。而魯克斯則表示，母親有叫他幾次，但到第三次才發現妹妹已經不動了，於是停止行為，平常當妹妹哭鬧時都會用一些方式讓妹妹平復，這是第一次坐在妹妹的臉上，沒想到卻讓妹妹死亡。警方訊後以虐待兒童罪將希瑟與魯克斯收押。

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