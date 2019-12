不爽女友上班化妝！暴力男將她的頭壓入浴缸　對女兒說：媽媽在玩水

▲傑克遜因吃醋而時常向女友施暴。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

英國肯特郡(Kent)一名男子涉嫌對女友施暴,只因不滿女友上班化妝,還與主管傳訊息,趁著女友洗澡時闖入,將她的頭壓入水中,還向在門外不斷尖叫的女兒說,「別擔心,媽媽只是在玩水。」所幸女友在混亂中打電話報警,讓接線員聽到全程,最後該名男子也被判控5項傷害罪,並在5年內都不准接近女友。

現年30歲的傑克遜(Perry Jackson)因忌妒心作祟,時常對女友施暴。檢察官福內特(Ian Foinette)說,最嚴重的一次是,傑克遜某天早晨因為女友上班化妝,並和主管傳訊息時引發怒火,不但把手機摔在地上,還毆打了女友,讓她的大腿和手臂上都是瘀青。當天晚上,女友在洗澡時,聽到傑克遜進家門的聲音,就決定直接向他提分手。

沒想到這句分手徹底惹毛傑克遜,他直接衝進浴室,並將門關上,拉著女友的頭髮,將女友的頭壓入浴缸中,試圖淹死他。而女友與前夫所生的女兒見狀,只能在門外不斷尖叫,傑克遜還安撫說,「別擔心,你媽媽只是在玩水。」所幸女友在混亂中設法打電話報警,儘管無法說話,還是讓接線員聽見全程,隨即派警趕往現場。

傑克遜出庭時,承認犯下5起傷害罪,目前已待在監獄兩年,法院還下達了一項為期5年的命令,禁止傑克遜在出獄後與女友有任何接觸,也禁止他前往女友的上班地點與住處。

Man forced girlfriend's head under water as he told her daughter "don't worry" https://t.co/FP5RAMnpca pic.twitter.com/5Dgt5rH1Jk