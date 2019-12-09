中村哲抵故鄉…福岡人舉旗：對不起沒保護好您　犯罪細節曝「槍戰僅25秒」

▲阿富汗當地人民也為中村哲哀悼。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

長期在阿富汗進行醫療救援的73歲日籍醫師中村哲（Tetsu Nakamura）日前在賈拉拉巴德（Jalalabad）遭人槍殺。如今中村哲的遺體已經在9日抵達福岡，準備舉行葬禮，案件細節也一一曝光。

綜合日媒報導，中村哲屬於非政府組織白沙瓦會（Peshawar Kai），白沙瓦會理事陪伴中村哲的妻子及長女飛往阿富汗見中村哲最後一面，並於9日上午10時返回故鄉福岡，預計11日下午在福岡市中央區的殯儀館舉行告別式。

福岡機場一早就聚集來自九州各地的約60名居民，站在可以看到飛機跑道的廣場上，舉著中村哲的照片及日本、阿富汗的國旗哀悼，一旁的橫幅則寫著「您是我們的英雄」、「願您冥福」、「沒能保護您真對不起」等，一同迎接中村哲回家。

另外，案發細節也一一曝光，與中村哲同行的45歲mohamed yaschin幸運存活。他接受NHK專訪透露，當時中村哲乘坐的車輛率先遭到槍擊，速度減慢後，大家才正要下車確認，槍擊就突然開始了，「有大約4到5人埋伏，在20秒至25秒內一起開槍」，整個犯行時間相當短暫。

mohamed yaschin說，他嚇得第一反應是朝反方向逃跑，中途還聽見對方用當地語言問「還有人活著嗎？」直到對方離開後，他才回到中村哲身邊詢問情況，中村哲則回答「我沒事」，「在送往醫院的途中，中村哲也說了好幾次『我沒事的』」，沒想到仍在轉院中途去世。

如今，當地警察將詳細詢問mohamed yaschin當時的情況，確定犯人特徵後開始搜查。

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