狠兄妹揪6人復仇！女護理師遭反手綁毆死　84歲老病患離奇「斷掌陳屍家中」

▲男病患陳屍點。（圖／翻攝自franceble）

記者陳亭伃／綜合報導

法國盧瓦雷省蒙塔日（Montargis）10月發生一起恐怖的兇殺案，一名42歲的護士被人發現陳屍在涼亭內，雙手遭到電話線的綑綁，同天她所照顧的84歲男病患也被發現在住處身亡，甚至兩隻手掌都被砍下，死狀悽慘，警方循線調查，追緝到一對兄妹涉嫌犯案。

根據法媒《Francebleu》報導，案發當天護士費雪（Karine Foucher）被人發現雙手反綁陳屍在路邊涼亭內，且身上有明顯超到鈍器狂毆的外傷，分別在胸部與頸部，就在眾人還在驚訝的同時，卻傳出2公里外，費雪所照顧的老病患山森（Jacques Samson）也被發現陳屍在家中，且手掌皆被砍斷，當下對於涉案者為何者？警方無法有明顯的線索。

▲女護士離奇死在涼亭內。（圖／翻攝自臉書）

經過6周的調查，警方6日公布8名涉案人，其中包括年約40及33歲的兄妹，以及54歲男子，而剩下的5名疑似涉案者則在製作筆錄後交保。這對兄妹在接受調查時表示，案發當晚都待在妹妹家，而妹妹的住處距離老病患僅200公尺，但事後卻驗出死者的汽車與衣服都有兄妹的DNA，妹妹的住處也搜出女護士的手機。

據悉，這對兄妹的妹妹共有7個小孩，且都認識老病患，之前曾為他打掃家裡，但老病患的家人過去曾控告這對兄妹竊取財物、吸毒，且調查也發現兄妹曾盜領女護士的錢財，因此判定涉嫌重大，將進一步釐清犯案動機。