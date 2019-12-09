巴格達機場旁「遭2火箭空襲」　5重傷送醫…影片曝光爆炸聲震撼！

▲巴格達國際機場。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳亭伃／綜合報導

縱使在8月份伊朗准將鮑爾達斯坦（Ahmadreza Pourdastan）曾提到，波斯灣局勢可能發生衝突的機率已經降低。但伊朗扣英國油輪影片、以及擊毀美軍無人機仍是潛在的衝突點。伊拉克首都巴格達國際機場9日傳出遭到火箭襲擊，外界認為攻擊是針對美國駐軍與伊拉克軍方，機場附近遭到攻擊後不久，隨即響起空襲警報，造成5人重傷。

根據《RT News》報導，巴格達機場附近遭到至少2枚火箭攻擊，因機場附近為美軍與伊拉克軍的軍事設施，且用於伊拉克境內的反恐行動，有部分要飛越巴格達上空的航班也需要更改航道。

其實早在上週，伊拉克當局就已表示，美軍駐守的阿薩德空軍基地遭到5枚飛行物攻擊，美國副總統彭斯上月到該基地探望美軍，也被解讀為牽制伊朗意味濃厚。

在推特上出現的空襲當下影片，也能聽到多次火箭攻擊的爆炸聲，事後救援人員抵達，發現至少有5人受傷，隨即送往當地醫院救治。