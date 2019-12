巴格達機場旁「遭2火箭空襲」　5重傷送醫…影片曝光爆炸聲震撼！

▲巴格達國際機場。(圖/翻攝自維基百科)

記者陳亭伃/綜合報導

縱使在8月份伊朗准將鮑爾達斯坦(Ahmadreza Pourdastan)曾提到,波斯灣局勢可能發生衝突的機率已經降低。但伊朗扣英國油輪影片、以及擊毀美軍無人機仍是潛在的衝突點。伊拉克首都巴格達國際機場9日傳出遭到火箭襲擊,外界認為攻擊是針對美國駐軍與伊拉克軍方,機場附近遭到攻擊後不久,隨即響起空襲警報,造成5人重傷。

根據《RT News》報導,巴格達機場附近遭到至少2枚火箭攻擊,因機場附近為美軍與伊拉克軍的軍事設施,且用於伊拉克境內的反恐行動,有部分要飛越巴格達上空的航班也需要更改航道。

其實早在上週,伊拉克當局就已表示,美軍駐守的阿薩德空軍基地遭到5枚飛行物攻擊,美國副總統彭斯上月到該基地探望美軍,也被解讀為牽制伊朗意味濃厚。

在推特上出現的空襲當下影片,也能聽到多次火箭攻擊的爆炸聲,事後救援人員抵達,發現至少有5人受傷,隨即送往當地醫院救治。

