聖誕老人桌上「3行白色粉末」樂歪！沃爾瑪急道歉、下架惡搞毛衣

▲沃爾瑪(Walmart)加拿大網路賣場出現「惡搞聖誕毛衣」惹議,公司已經撤下商品並為此致歉。(圖/翻攝fun.com)

記者吳美依/綜合外電報導

美國跨國零售企業沃爾瑪(Walmart)的加拿大網站上出現一件「惡搞毛衣」,聖誕老人桌上出現3行白色粉末,商品描述寫著「他擁有一些高品質、A級的哥倫比亞雪……大力聞一聞高品質雪的芬芳」,被認為明顯暗示吸食古柯鹼(Cocaine),在社群媒體上引發熱議。沃爾瑪表示,服飾是由第三方賣家提供,不代表公司價值,7日已將商品下架,事後也對此致歉。

Yall. Look at this description for this Christmas sweater from Walmart pic.twitter.com/lBdmKQ1JoZ