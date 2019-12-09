　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雪深30cm卡住車！年邁夫妻徒步凍死　「埋屍超過1周」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼雪,大雪,雪地。（圖／取自Pixabay）

▲夫妻在雪地徒步時死亡。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

美國亞利桑那州一對超過70歲的夫婦日前被發現死亡，兩人的遺體埋在雪中超過1周。當時發現屍體的男子表示，感恩節過後的積雪有30公分深，氣溫只有攝氏零度，推測這對夫妻的車困在雪中，便試圖徒步離開寒冷的環境，結果卻被凍死。

CNN報導，根據亞利桑那州亞瓦派縣（Yavapai County）警長辦公室聲明，6日發現一對老夫妻的遺體埋在雪中，還不清楚確切的死亡時間，兩人為74歲的理查德（Richard Alexander）與79歲妻子伊麗莎白（Elizabeth），都是阿什福克（Ash Fork）居民。詳細死因還有待檢驗，但初步報告顯示，沒有證據表明其他的不當行為，兩人可能死於寒冷的天氣。

當地居民哈斯（Michael Haas）6日與妻子黛安（Diane）開車出門，發現遠處有些不尋常的東西，老婆起初以為是死掉的動物，直到老公看見地上有藍色的牛仔褲，「我想那可能是一具遺體。」兩人繼續往前開，接著發現一男一女躺在幾乎融化的雪上，老婦仰躺著，年邁的老翁則有些傾斜趴在她身上，他們並未觸碰死者，而是撥打911，隨後執法人員前往現場。

據了解，這對已逝夫妻的汽車，被發現在約1.6公里之外。哈斯與老婆相信，他們的屍體被大雪覆蓋超過1周。警方證實，老夫妻死去可能已有一段時日，但還不確定詳細的時刻。

哈斯猜測，感恩節過後落下大雪，非常寒冷，夫妻倆可能是受困於卡住的汽車，才會決定徒步離開現場，「他們或許看見我的房子是唯一的光源，試圖前往我們家。」事發過後，他與老婆已準備好緊急物品，「當人們旅行遇上壞天氣時，我認為他們應在車上預備毯子、手機充電器與應急設備。」

 
ET快訊
80歲老翁「晨運過頭」！　竟一絲不掛「爽死」女鄰居床上
縱火影片曝！酒店經紀策畫「火攻林森北四面佛」全程錄影還慶功
藍色龍蝦「自夾崩潰」影片台灣爆紅！點閱暴增女主人驚：一堆中文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓回嗆美國：已經沒什麼好失去了！　批川普輕率乖戾「老糊塗」

床位爆滿！4歲流感男童「躺冰冷地板4hrs」　媽急：肺炎怎麼辦

印度《公民身分修正法案》爆反彈　遭批「宗教歧視」掀移民爭議

4歲兒一句話喚醒他！41歲單親爸吸毒15年　戒毒後人生翻轉

金牌就在眼前！身後對手「腳繩突斷」落水　菲選手秒回頭搶救…總統也大讚

客滿新幹線隨機殺人！日男拒道歉：想坐牢怕輕判　檢方求處無期徒刑

他吃醋未婚妻「生活中只剩小孩」　狠心爆頭愛人…丈母娘破門見孫坐血水中

素食主義網紅開啟30天純肉飲食　「第2天起來就神清氣爽」

做禮物給女友卻切斷自己的大拇哥　醫師用「腳趾」接回

南韓製作人遇「北韓間諜劫機」平壤被綁至今　兒苦等50年：送我爸回家！

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

北韓回嗆美國：已經沒什麼好失去了！　批川普輕率乖戾「老糊塗」

床位爆滿！4歲流感男童「躺冰冷地板4hrs」　媽急：肺炎怎麼辦

印度《公民身分修正法案》爆反彈　遭批「宗教歧視」掀移民爭議

4歲兒一句話喚醒他！41歲單親爸吸毒15年　戒毒後人生翻轉

金牌就在眼前！身後對手「腳繩突斷」落水　菲選手秒回頭搶救…總統也大讚

客滿新幹線隨機殺人！日男拒道歉：想坐牢怕輕判　檢方求處無期徒刑

他吃醋未婚妻「生活中只剩小孩」　狠心爆頭愛人…丈母娘破門見孫坐血水中

素食主義網紅開啟30天純肉飲食　「第2天起來就神清氣爽」

做禮物給女友卻切斷自己的大拇哥　醫師用「腳趾」接回

南韓製作人遇「北韓間諜劫機」平壤被綁至今　兒苦等50年：送我爸回家！

推動微型小額終老險！三商美邦人壽獲「微型保險競賽」績效卓著獎

黃偉哲要用台灣第一的決心　舉辦全國最大造勢活動

快訊／北市士林區一車高速衝民宅！「大門、圍欄撞毀」…住戶全嚇傻

男粉絲手比愛心下一秒落淚！　陳偉霆回「超Q勉勵文」網笑翻

陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」

昆明學餐推極佛心小火鍋　花43元「18配料+白飯」吃到爽

5G資費怎麼訂？亞太電：提價、等價升速但吃不飽

高中鋁聯／U18改7局制　平鎮教頭：變數變小、每局關鍵

FILA 經典神鞋夢幻展開　解構絕對領域打造完美比例

冬盟／王建民訓練營精進自己　吳睿勝感謝葉總那一通電話

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

國際熱門新聞

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

美洲獅咬雪納瑞犬　女飼主撬開獅嘴救寵物

藍色小龍蝦「自夾崩潰」影片爆紅！

中村哲遺體料傍晚飛抵日本

夜店保鑣酸女孩「胖醜免擔心被硬上」

砸死夫妻還淫屍3hrs錄影！噁男接著硬上10歲女童

華裔銀行經理「承受巨大壓力」！揮刀殺全家後自戕

紐西蘭火山爆發5死　逃命片曝光

坐霸王車被抓　她當眾掏胸射母乳

膠帶黏香蕉365萬　他當場吃光

最爽工作！「年薪380萬」只要舉牌

夜店妹慘遭下藥！熱到發狂討抱抱

更多熱門

相關新聞

2歲童被BB槍射頭　子彈卡大腦身亡

2歲童被BB槍射頭　子彈卡大腦身亡

美國加州聖地牙哥一名2歲童被哥哥用BB槍不小心射中頭部，結果0.6公分的子彈卡在大腦左額葉，抵達醫院不久便身亡，這起不幸案例近來刊登在《兒科學雜誌》(Journal of Paediatrics)上，希望能提醒家長讓孩童接觸BB槍的危險性。

手機深夜狂響！她一查竟有「裸照」

手機深夜狂響！她一查竟有「裸照」

女記者直播被襲臀　痛斥：物化我！

女記者直播被襲臀　痛斥：物化我！

釣到一戰手榴彈　男帶回家炫耀

釣到一戰手榴彈　男帶回家炫耀

父開車撞樹叢　4歲姐妹爬60m求援

父開車撞樹叢　4歲姐妹爬60m求援

關鍵字：

天氣北美要聞

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面