雪深30cm卡住車！年邁夫妻徒步凍死　「埋屍超過1周」

▲夫妻在雪地徒步時死亡。（圖／示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

美國亞利桑那州一對超過70歲的夫婦日前被發現死亡，兩人的遺體埋在雪中超過1周。當時發現屍體的男子表示，感恩節過後的積雪有30公分深，氣溫只有攝氏零度，推測這對夫妻的車困在雪中，便試圖徒步離開寒冷的環境，結果卻被凍死。

CNN報導，根據亞利桑那州亞瓦派縣（Yavapai County）警長辦公室聲明，6日發現一對老夫妻的遺體埋在雪中，還不清楚確切的死亡時間，兩人為74歲的理查德（Richard Alexander）與79歲妻子伊麗莎白（Elizabeth），都是阿什福克（Ash Fork）居民。詳細死因還有待檢驗，但初步報告顯示，沒有證據表明其他的不當行為，兩人可能死於寒冷的天氣。

Arizona couple found dead in snow likely from hypothermia https://t.co/gQbkb1Fel6 #FoxNews — Mary Sutton Greeley (@Lucky_finds) December 8, 2019

當地居民哈斯（Michael Haas）6日與妻子黛安（Diane）開車出門，發現遠處有些不尋常的東西，老婆起初以為是死掉的動物，直到老公看見地上有藍色的牛仔褲，「我想那可能是一具遺體。」兩人繼續往前開，接著發現一男一女躺在幾乎融化的雪上，老婦仰躺著，年邁的老翁則有些傾斜趴在她身上，他們並未觸碰死者，而是撥打911，隨後執法人員前往現場。

據了解，這對已逝夫妻的汽車，被發現在約1.6公里之外。哈斯與老婆相信，他們的屍體被大雪覆蓋超過1周。警方證實，老夫妻死去可能已有一段時日，但還不確定詳細的時刻。

哈斯猜測，感恩節過後落下大雪，非常寒冷，夫妻倆可能是受困於卡住的汽車，才會決定徒步離開現場，「他們或許看見我的房子是唯一的光源，試圖前往我們家。」事發過後，他與老婆已準備好緊急物品，「當人們旅行遇上壞天氣時，我認為他們應在車上預備毯子、手機充電器與應急設備。」