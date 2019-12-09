義美用太空食品技術助農產加工　斥資30億打造「亞洲前三大」產線

▲義美公司將在三年內建置30至50套大型冷凍．真空乾燥系統，屆時將躋身為亞洲前三大的生產業者。（圖／義美提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣水果等農產品常有生產過剩的問題，食品大廠義美公司要用「太空食品」技術幫助農民。義美董事長高志尚今（9）日表示，將斥資30億元以上，興建生機．生醫中心大樓，打造全亞洲前三大的冷凍．真空乾燥系統，希望能推廣台灣在地農產原料加工，並為「生物技術產業」同業代工，共同拓展國際市場。

義美公司今（9）日舉行「生機．生醫中心」大樓開工動土典禮，邀請副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、高志尚董事長、高志明總經理等人，共同為義美龍潭「生機．生醫中心」大樓進行動土儀式。

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義美總經理高志明表示，為響應政府擴大投資台灣的政策，特別斥資30億元以上興建地下一層、地上十層樓的生機．生醫中心，作為旗下生機、生醫產品的研發與生產中心，預計二年後完工，將在三年內建置30至50套大型冷凍．真空乾燥系統，屆時將躋身為亞洲前三大的生產業者。

▲義美公司將斥資30億元以上，興建生機．生醫中心大樓，並打造全亞洲前三大的冷凍．真空乾燥系統。（圖／義美提供）

冷凍真空乾燥技術(Freeze vacuum drying)最早使用於太空食品製造，其技術是將新鮮蔬果含果皮，經過「低溫冷凍．真空乾燥．冰晶昇華」過程，去除約90%以上之水分，保留蔬果本身之風味、外觀、色澤、食物纖維、維生素、礦物質、營養等，且重量輕巧、可長時間保存。

高志明指出，義美將來打造的冷凍．真空乾燥系統，除了生產自家生機、生醫產品之外，希望能推廣台灣在地農產原料加工，並為「生物技術產業」同業代工，共同打拼，拓展國際市場。

有別於傳統食品的製造，義美食品近年來成立義美生機公司、義美生醫公司，高志明表示，義美生機以「天然．營養．無添加」為其產品開發目的，期能守護消費者的飲食與健康，而義美生醫則是以「食醫同源」為概念，從天然植物中萃取珍貴的成分，使用於機能性、保健類產品，致力於投入生物技術產業的跨界發展。

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