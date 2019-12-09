《芝麻街》大鳥操偶師逝世！　斯皮尼「受運動障礙所苦」享壽85歲…粉絲致謝

▲斯皮尼（Caroll Spinney）2014年6月28日在紐約市，一場活動中為粉絲簽名。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

《芝麻街》（Sesame Street）操偶師斯皮尼（Caroll Spinney），以過去近半個世紀都在節目上扮演「大鳥」和「奧斯卡」而出名，卻在退休近一年後，於美東時間本月8日過世，享壽85歲。今年正好是這個全球知名的兒童電視節目播放滿50週年。

CNN報導，高齡85歲的斯皮尼2018年10月宣布從《芝麻街》的舞台謝幕，生前最後的日子是在康乃狄克州（Connecticut）家中，和名為「肌張力運動障礙」的常見運動障礙症狀搏鬥，最終過世。

If anyone needs me, I’ll be watching Follow That Bird while crying until I’m dehydrated. Rest In Peace, Mr. Spinney. Thank you for everything. https://t.co/DPWW8qIhKs — Sean Arena (@seanthearena) December 8, 2019

《芝麻街》共同創辦人庫妮（Joan Ganz Cooney）透過媒體聲明稿表示，「卡爾羅斯皮尼對《芝麻街》的貢獻無法計量。他不只給了我們大鳥和奧斯卡的角色，他也給了我們他自己。《芝麻街》工作坊的所有人在此表達對他的哀悼之意，並對他帶給《芝麻街》和全世界孩子的一切，致上無比的感謝。」

身為作家、漫畫家、和演講者的斯皮尼，其傳奇操偶師的身分最為人所知，而他對這個世界的善良與關愛，陪伴了許多孩童度過充滿歡笑的童年。他過世的消息傳出後，在推特上引起一片哀悼與祝福的浪潮，許多網友紛紛感謝斯皮尼，「斯皮尼先生真的讓那些角色都活了過來…向他的家屬至上我的慰問之意」、「如果有人要找我的話，我正在邊哭邊看《芝麻街禮物：跟隨那隻鳥》」、「好好安息，斯皮尼先生。謝謝你帶給我們的一切。」