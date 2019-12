《芝麻街》大鳥操偶師逝世！　斯皮尼「受運動障礙所苦」享壽85歲…粉絲致謝

▲斯皮尼(Caroll Spinney)2014年6月28日在紐約市,一場活動中為粉絲簽名。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

《芝麻街》(Sesame Street)操偶師斯皮尼(Caroll Spinney),以過去近半個世紀都在節目上扮演「大鳥」和「奧斯卡」而出名,卻在退休近一年後,於美東時間本月8日過世,享壽85歲。今年正好是這個全球知名的兒童電視節目播放滿50週年。

CNN報導,高齡85歲的斯皮尼2018年10月宣布從《芝麻街》的舞台謝幕,生前最後的日子是在康乃狄克州(Connecticut)家中,和名為「肌張力運動障礙」的常見運動障礙症狀搏鬥,最終過世。

If anyone needs me, I’ll be watching Follow That Bird while crying until I’m dehydrated. Rest In Peace, Mr. Spinney. Thank you for everything. https://t.co/DPWW8qIhKs

《芝麻街》共同創辦人庫妮(Joan Ganz Cooney)透過媒體聲明稿表示,「卡爾羅斯皮尼對《芝麻街》的貢獻無法計量。他不只給了我們大鳥和奧斯卡的角色,他也給了我們他自己。《芝麻街》工作坊的所有人在此表達對他的哀悼之意,並對他帶給《芝麻街》和全世界孩子的一切,致上無比的感謝。」

身為作家、漫畫家、和演講者的斯皮尼,其傳奇操偶師的身分最為人所知,而他對這個世界的善良與關愛,陪伴了許多孩童度過充滿歡笑的童年。他過世的消息傳出後,在推特上引起一片哀悼與祝福的浪潮,許多網友紛紛感謝斯皮尼,「斯皮尼先生真的讓那些角色都活了過來…向他的家屬至上我的慰問之意」、「如果有人要找我的話,我正在邊哭邊看《芝麻街禮物:跟隨那隻鳥》」、「好好安息,斯皮尼先生。謝謝你帶給我們的一切。」

I had the privilege to spend time with Spinney last year when he announced his retirement from Sesame Street. He said the secret to portraying Big Bird was to play him like a child. “He can be all the things that children are. He can learn with the kids.” https://t.co/TnvA4vt8dK