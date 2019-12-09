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單親爸9度低溫「3件毛毯全給8歲女兒」縮成一團　她幫蓋被驚見父凍死

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9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　她要分一條給單親爸驚見父凍死。（圖／翻攝《siamrath.co.th》）

▲死者不幸凍死，留下兩名年幼的女兒。（圖／翻攝《siamrath.co.th》）

記者陳俊宏／綜合外電報導

泰國媒體報導，來自大陸的寒潮持續侵襲泰國北部地區，7日在三個省各奪走一條人命。其中一名單親爸睡覺時，將三條毛毯都給8歲的女兒蓋；結果女兒要分一條毯子給爸爸，發現爸爸怎麼都叫不醒，經求救才知父親活活凍死。

據報導，這起悲劇發生在汶干府（Bueng Kan）的汶孔隆縣（Bueng Khong Long），死者是38歲的普拉薩恩（Prasarn Homethong），他和妻子離婚多年，獨自扶養14歲和8歲大的女兒。

警方7日凌晨獲報到場，發現死者家中是一棟尚未建成的水泥房，他穿著藍色襯衫和黑色短褲，躺在舖著毛毯的冰冷水泥地上，初判死亡時間在8小時以內。

▼死者住家是一棟尚未建成的水泥房。（圖／翻攝《siamrath.co.th》）

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　她要分一條給單親爸驚見父凍死。（圖／翻攝《siamrath.co.th》）

8歲大的女兒潘娜瓦（Pannawira）告訴警方，家中有三條毛毯，爸爸把毯子都給她，而姐姐則是到親戚家過夜；她7日清晨看到父親縮成一團，分一條被子給他幫忙蓋被，但父親並沒有反應，她因此跑到姐姐借宿的親戚家求救，未料發生悲劇。

由於事發時正值9度低溫，醫師表示，死者可能是被凍死，家屬則對死因沒有異議。而7日在呵叻（Nakhon Ratchasima）和猜納府（Chai Nat）也分別傳出憾事，各有一名92歲和一名60歲長者被凍死。

▼死者把三條毛毯都給女兒蓋，結果不幸凍死。（示意圖／記者莊祐晴攝）

▲▼破洞毛毯示意圖（圖／記者莊祐晴攝）

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