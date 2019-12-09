美眾院最快本周表決彈劾川普！　「民主黨草擬法條」司委會主席：妥當的案子

▲民主黨籍眾議員、司委會主席納德勒（Jerry Nadler）對彈劾川普的進程抱持樂觀態度。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院司法委員會日前接手情報委員會，針對川普「通烏門」著手彈劾調查聽證會；據了解，司委會最快將在本週進行彈劾川普的表決。司委會主席納德勒（Jerry Nadler）8日表示，「通烏門」事件證明總統川普行事有一定的模式。

CNN於8日接到表決可能在本周進行的線報，並在當天和納德勒本人接觸。納德勒登上CNN節目《美國國情》（State of the Union）時，並未承諾是否將川普上任「通俄門」的後續發展中，特別檢察官穆勒（ Robert Mueller）進行調查時所遇到的司法干預，以「涉嫌妨礙司法」的罪名納入這次表決的考量內。

▲川普（Donald Trump）司法干預手段屢屢被人詬病。（圖／路透）

納德勒表示，他對於民主黨這次在彈劾調查中做的準備非常有信心，並稱其為「妥當的案子」（solid case），而他也對民主黨將要草擬的彈劾法條相當樂觀。他認為這個案子很簡單，「如果給法官看，短短三分鐘就能夠定罪。」

納德勒當年在前總統柯林頓（Bill Clinton）的彈劾調查期間，曾明確表示自己的擔憂，若投票是由單一主要政黨進行的話，可能會有失公正；然而這次民主黨提出的彈劾調查情況正是如此 ─ 民主黨支持彈劾，共和黨反對。當被問到是否會在沒有任何共和黨人參與表決的情況下，繼續進行投票，納德勒回應，民主黨會以充足的理由彈劾川普。