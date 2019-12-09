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華研代理聲林之王上架業務挹注　11月營收達1.27億元表現持平

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▲華研音樂代理大型選秀節目聲林之王第一、二季的Live版已於各大音樂平台上架。（圖／ETtoday新聞雲）

▲華研音樂代理大型選秀節目聲林之王第一、二季的Live版已於各大音樂平台上架。（圖／ETtoday新聞雲）

記者林淑慧／台北報導

台灣第一家娛樂文創產業上櫃公司華研國際音樂，為提升公司影音IP授權實力，代理大型選秀節目聲林之王第一、二季的Live版已於各大音樂平台上架，挹注近期營運表現；依據公司財報，2019年11月營收達1.27億元，表現與去年同期持平。

華研音樂專注於優質歌曲的創作、製作、發行，活躍於華語流行樂壇，在愈來愈多的音樂串流平台加入市場並積極活躍用戶趨勢下，亦持續增加代理業務。

請繼續往下閱讀...

華研主管表示，Line Music於7月在台灣正式上線後，YouTube Music、YouTube Premium也於11月在台上線，音樂串流服務平台愈來愈豐富，原來的市場龍頭KKBOX啟動KK Points點數服務來應戰，在各家音樂串流服務平台的推廣下，預期整體市場將持續擴大，對公司營運可望帶來正向發展。　

▲華研國際音樂總經理何燕玲表示，在愈來愈多的音樂串流平台加入市場並積極活躍用戶趨勢下，華研亦將持續增加代理業務。（圖／華研音樂提供）

▲華研國際音樂總經理何燕玲表示，在愈來愈多的音樂串流平台加入市場並積極活躍用戶趨勢下，華研亦將持續增加代理業務。（圖／華研音樂提供）

華研音樂擅長培養新人及演藝經紀規劃，今年11月於南京、杭州舉辦「造夢者2.0」校園巡迴演唱會，旗下藝人包括F.I.R.及OST女王郁可唯、超潛力新人王耀楊、曾入圍金曲與金音雙獎的柯泯薰、以及剛獲得金音獎肯定的Karencici、情歌小天后閻奕格、曾入圍金曲獎的創作歌手鄭興與文慧如等，透過巡迴演出讓更多人認同他們的實力，也接獲更多演出機會。

流行音樂生態的轉變，跨公司合作相互造勢是目前歌手擴大市場族群的策略，金曲台語歌王流氓阿德的《溫一壺青春下酒》專輯即邀多組獨立樂團合作；動力火車與馬來西亞創作鬼才黃明志合作單曲《怎麼辦》；Karencici獲多位同樣具有潛力的音樂人邀請一起合唱新作，包括孫尤安、萬妮達和Sihan等。

依據財報，華研音樂累計前11月營收達13.67億元，累計年減9.9％；由於旗下歌手10月份大型演唱會場次較多，因此11月份營收較10月減少，但仍維持1.2億元左右的月均水準，且在人民幣、港幣、美金微幅升值之下，帳上外幣現金部位將有匯兌收益，11月份不受匯兌損失侵蝕獲利。

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