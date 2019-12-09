百萬人爭相申購的和潤今天上市囉！中籤戶等賺10萬元大紅包　蜜月行情成話題

▲ 和潤企業這次公開申購，對中籤戶來說，彷彿是一份天上掉下來的年終大紅包。（圖／取自和潤企業官網）

記者李瑞瑾／台北報導

興櫃熱門股和潤企業（6592）今（9）日正式掛牌上市，先前辦理上市前公開申購時，因承銷價與興櫃價差將近十萬，吸引將近百萬人參與申購，中籤率只有4.7％，引發股市熱議，而今天掛牌後的蜜月行情強弱，除了攸關中籤戶實際獲利多寡，也同樣是股市話題之一。

和潤上週五（6日）在興櫃收盤價來到153.53元，與每股承銷價53元相比，價差竟高達100.53元，意味中籤者有機會現賺10萬530元的過年大紅包，不過，中籤戶實際能賺到多少錢，還得等今天實際開盤表現，以及投資人賣出時機點才能確認。

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和潤這次公開申購共4萬4,222張，因價差價差誘人掀起「股民申購潮」，參與抽籤人數共計98萬6,962名，將近百萬人參與，創下台股10年來最高公開申購量。而實際扣款合格申購件數為93萬2059件，中籤率4.74%。

而抽籤結果出爐後，投資人也是幾家歡樂幾家愁，許多網友到ptt留言，有人高調開心自己中籤「謝主隆恩！」、「我中了 生平第一次申購抽中 爽啦」、「中了！這個年好過了」、「繳了四年手續費，這次終於中了~」。

也有人留言「我們全家四個人中三個人 好爽」讓人半信半疑。

有網友則是搞笑留言「我家一百個人都中了」，讓人會心一笑。

不少網友則是大嘆「抽到結果賠錢……」、「跟考高普考放榜一樣？」、「沒中 難過 想哭」、「合理懷疑國家機器害我每次都沒中QQ」、「比大學還難考」。