雲端最有錢／打造養你一輩子的「被動收入」：特別股與轉機股

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最近ETF超夯，但是並不是穩賺不賠。許多投資人想尋找安全、穩健的投資標的，現在有人說──固定配息且門檻低的「特別股」。什麼是特別股？特別股的特別之處在哪裡？連大戶、法人最近都瘋狂搶進，連牛皮到不行的中鋼的特別股，也能大漲25%，到底特別股的魅力在哪裡？另外，12檔「殭屍股」被強制退場，怎麼避開殭屍股？怎麼樣快人一步，發現「轉機股」？

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關於《雲端最有錢》

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。