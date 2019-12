工人河邊遭「4.2m巨鱷」吞食　村民合力圍捕上岸…剖腹驚見碎人骨

▲4.2公尺巨鱷肚內發現碎人骨。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

一條長4.2公尺長的鱷魚在馬來西亞砂拉越(Sarawak)北部烏盧蘇艾(Ulu Suai)地區的農園被射殺,而解剖這隻鱷魚後發現,他的肚子裡殘留部分人骨和破碎的衣服。砂拉越林業公司(SFC)表示,被吞下肚的應該是失蹤多日的種植工人。

SFC在聲明中指出,該公司現年33歲的印尼裔工人日前在河岸採集蔬菜時失蹤,接著在11月29日時,有人在一處河岸邊發現了人類的骨頭,也在附近找到人的手臂和部分身體。加上有人通報在沼澤區看見一條非常巨大的鱷魚,因此SFC就聯繫了野生動物行動小組和警察,在河中設置了至少5個捕獸器,開始展開搜捕行動。

Killer croc believed to have devoured Indonesian man caught by SFC https://t.co/jg6NRJUbFn pic.twitter.com/viiZV8LPva